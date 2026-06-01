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健康 > 護眼顧齒

48歲師視力模糊竟是黃斑部皺褶 醫師教「這方法」自我檢測

2026/06/01 13:43

何明芝醫師呼籲，黃斑部是眼睛最精密之處，若有異狀應盡速就診。（記者陳建志攝）

何明芝醫師呼籲，黃斑部是眼睛最精密之處，若有異狀應盡速就診。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕48歲王姓女子從事教職，平時常要上台寫黑板，但近半年來發現右眼視力逐漸模糊，連看報紙或手機字體都呈現扭曲，一開始以為是老花眼，但因症狀卻越來越嚴重，到診所檢查後發現是黃斑部皺褶，深怕誤人子弟，一度不敢站上講台，前往眼科求診，醫師為她進行健保給付的黃斑部皺褶清除手術，讓她視力逐漸進步，重新享受熱愛的教學生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院視網膜科醫師何明芝表示，黃斑部是視網膜中央負責精細視力與辨識細節的關鍵區域，一旦發生病變，會直接影響閱讀、開車與日常生活功能。常見的黃斑部疾病包括「黃斑部皺褶」與「濕性黃斑部病變」，兩者雖成因不同，但都可能造成視力下降與影像扭曲，需及早診斷與治療。

何明芝指出，黃斑部皺褶是指視網膜表面出現一層增生性薄膜，對視網膜產生牽拉，造成視力模糊及影像變形。若症狀明顯或影響生活品質，可透過黃斑部皺褶清除手術改善。但並非所有黃斑部皺褶都需要立即手術，仍須由專科醫師依視力變化與影像檢查結果評估。

至於，濕性黃斑部病變則是因新生血管增生，導致滲漏、出血與視網膜水腫，患者可能在短時間內出現視力下降、中央黑影或影像嚴重扭曲。此類病變的主要治療方式為眼內注射抗血管內皮生長因子藥物，抑制異常血管生長與滲漏，透過規律追蹤與適當注射，避免不可逆的視力喪失。

王姓老師手術前黃斑部可見皺褶（左圖方框處）；手術後黃斑部皺褶已被清理（右圖方框處）。（記者陳建志翻攝）

王姓老師手術前黃斑部可見皺褶（左圖方框處）；手術後黃斑部皺褶已被清理（右圖方框處）。（記者陳建志翻攝）

何明芝指出，黃斑部病變初期常由單眼開始，早期容易被誤認為視覺疲勞或老花眼而延誤治療。高危險族群包括高齡者、糖尿病患者、高度近視者、抽菸者，以及曾接受眼科手術或有其他視網膜疾病病史者。現代人長時間近距離使用3C產品，造成高度近視族群人口增加，長期可能造成慢性傷害，呈現年輕化趨勢。

何明芝提醒，民眾可每日花幾秒鐘進行簡單自我檢測，採「睜一眼、閉一眼」方式觀察磁磚或門框線條是否扭曲，是否出現中央黑點或視野不對稱，如有異常，應儘早就醫接受檢查釐清。

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