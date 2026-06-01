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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

飲控一族看過來！ 台灣鯛蛋白質打敗雞胸肉

2026/06/01 13:40

台灣鯛的蛋白質含量比雞胸肉更高。（高雄市海洋局提供）

台灣鯛的蛋白質含量比雞胸肉更高。（高雄市海洋局提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕不論是依醫囑打猛健樂、瘦瘦針，或口服GLP-1藥物減重族，或者飲控健身族，每天三餐常是無糖豆漿或雞胸肉，只為攝取足量蛋白質，學者郭建賢則指出，若要攝取優質低脂蛋白，可選購台灣鯛魚片，每1百公克台灣鯛魚片，蛋白質含量高達26.2克，比雞胸肉每百公克23克還高。

隨使用GLP-1等藥物民眾增加，也改變不少人的飲食習慣，為減少肌肉流失，不少人對於蛋白質攝取量斤斤計較，台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物系助理教授郭建賢表示，台灣鯛可說是動物性蛋白質之王，1百公克的台灣鯛蛋白質含量可達26.2克，比雞胸肉、雞腿肉等更高，台灣鯛的脂肪量含量低，每百公克的台灣鯛僅有3.6克脂肪，又富含支鏈胺基酸（3103mg）、Omega脂肪酸（284mg），並且又有豐富的B12等維生素，還有鉀磷等人體必需礦物質。

郭建賢表示，台灣鯛煎煮炒炸都適合，現在台灣已步入炎夏，更可善用氣炸鍋或微波爐等料理，他也貢獻自己的私房地中海烤鯛魚微波料理食譜，民眾只要將買來的台灣鯛魚片放到瓷盤中，撒上蒜末和鹽巴，再鋪上蛤蜊與綠青花、切半小番茄等喜愛的蔬菜，用微波爐中火微波5分鐘，最後可再依個人口味撒上初榨橄欖油等，乾淨飲食的蛋白質餐就可輕鬆免流汗上桌。

郭建賢表示，現在台灣鯛物美價廉，也提醒因今年台灣鯛放養量僅去年的1/3，可預期9月後國內台灣鯛價格就會調漲，民眾可趁早多加購買省荷包。

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