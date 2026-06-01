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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

端午吃粽不「暈碳」 營養師籲3撇步輕盈過節

2026/06/01 13:03

奇美醫院營養科營養師林姿言建議「健康吃粽3撇步」，餐前青菜來1碗、1天1顆不過量、減少沾醬減輕負擔。（記者劉婉君攝）

奇美醫院營養科營養師林姿言建議「健康吃粽3撇步」，餐前青菜來1碗、1天1顆不過量、減少沾醬減輕負擔。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕端午佳節將屆，許多民眾吃完粽子後會感到眼皮沉重、昏昏欲睡，甚至伴隨腸胃脹氣不適，即是俗稱的「暈碳」現象。奇美醫院營養科結合在地食材與永續理念，推出3款「創意永續健康粽」，並提醒健康吃粽3撇步，享受輕盈無負擔的佳節。

奇美醫院營養科營養師林姿言表示，傳統粽子多以純糯米為主要原料，澱粉不易被人體腸胃道消化，容易引發腹脹等不適，升糖指數（GI值）也較高，會導致體內血糖在餐後快速飆升，這種血糖劇烈起伏、隨後急速下降的變化，正是讓人產生嚴重「暈碳」疲憊感的主因。

奇美醫院營養科設計的3款粽子，以「混米取代純糯米」、「在地食材取代高碳排肉類」，保留傳統粽子Q彈黏性口感之餘，兼具高纖維、低升糖、低碳排。

「官田菱角虱目魚粽」以糯米混搭紫米、官田菱角與紅藜，餡料選用台南在地虱目魚柳取代高脂五花肉，並以高膳食纖維的官田菱角與高蛋白質的鷹嘴豆取代油脂類的花生。「新化筍香毛豆雞粽」以富含花青素的黑米混搭白糯米，內餡選用低脂優質雞肉，加入新化麻竹筍與新市毛豆。「台南在地水果涼粽」以Q彈西谷米製作晶瑩外皮，內餡包裹關廟鳳梨、玉井芒果等台南在地水果，利用天然果香與微酸甜風味取代精緻糖。

林姿言也提醒3撇步，餐前先吃1碗燙青菜（約1個拳頭大），延緩血糖上升速度，增加飽足感、促進腸道蠕動；粽子取代正餐作為主食，且1天1顆為限，餐後可搭配1份當季新鮮水果幫助消化；盡量不沾醬或減少沾醬。

奇美醫院營養科以混米取代純糯米、在地食材取代高碳排肉類，設計3款「創意永續健康粽」。（記者劉婉君攝）

奇美醫院營養科以混米取代純糯米、在地食材取代高碳排肉類，設計3款「創意永續健康粽」。（記者劉婉君攝）

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