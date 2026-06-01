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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

強化國際攬才力道 外國專業人才6月30日起可用長照服務

2026/06/01 13:27

今年6月30日起，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，符合資格並經內政部許可，經失能評估確認符合長照服務給付，目前約有100至200人符合對象。（圖為衛福部提供）

今年6月30日起，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，符合資格並經內政部許可，經失能評估確認符合長照服務給付，目前約有100至200人符合對象。（圖為衛福部提供）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣今年已邁入超高齡化社會，為增加外國專業人才來台意願，衛福部長照司副司長吳希文指出，今年6月30日起，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，符合資格並經內政部許可，經失能評估確認符合長照服務給付，目前約有100至200人符合對象。

依《外國專業人才延攬及僱用法》修正條文第29條規定，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女，經內政部許可永久居留並且合法居留累計10年，每年居住滿183天者，因身心失能且符合65歲以上或符合身心障礙鑑定資格，經失能評估確認符合長照服務給付。

吳希文指出，「外國專業人才延攬及僱用法」去年9月修正通過後，衛福部自去年12月預告「外國專業人才及其眷屬長期照顧服務申請及給付辦法」草案，目前預告期已滿，近期就會公告上路，新制規劃於6月30日上路。

此外，吳希文表示，新制上路後，外國專業人才本人、配偶、未成年子女、成年身心障礙子女若符合相關條件，並經失能評估確認符合長照服務給付，可依據需求申請使用長照相關照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善、喘息服務等。

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