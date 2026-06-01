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健康網》半夜手麻痛醒擔心會中風 醫警：拖久恐永久失去手部功能

2026/06/01 11:41

神經內科醫師葉宗勳表示，半夜手麻痛醒常見原因可能是腕隧道症候群，若長期神經受壓迫若未治療，恐造成大拇指基部肌肉萎縮及功能受損；圖為情境照。（圖取自freepik）

神經內科醫師葉宗勳表示，半夜手麻痛醒常見原因可能是腕隧道症候群，若長期神經受壓迫若未治療，恐造成大拇指基部肌肉萎縮及功能受損；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當民眾出現半夜手麻痛醒、騎車握把不久就發麻，或工作時手部無力等情況時，第一時間都擔心是否與中風有關。員榮醫院神經內科主任葉宗勳指出，這類症狀多數不是腦血管阻塞造成的中風，而是常見的腕隧道症候群，若能及早就醫診斷，並透過減少手腕過度彎曲、夜間配戴護腕及適度休息等3方式改善，有助減輕症狀並避免神經持續受損。

當民眾手麻到半夜會醒過來，難道是中風的前兆？葉宗勳在臉書專頁「腦醫葉宗勲」發文分享，民眾不論是手麻、騎車握把手沒多久就整隻手發麻，或是工作一忙手就沒力，連拳頭都握不緊等狀況，大多不是血管阻塞引起的中風，而是常見的「腕隧道症候群」，換句話說，這是「神經疾病」，也就是周邊神經受壓迫，而不是大腦血管的「血管病」。

腕隧道症候群與高風險族群

什麼是腕隧道症候群？葉宗勳說明，我們手腕處有一條由腕骨和橫腕韌帶構成的狹窄通道，稱為「腕隧道」，裡面擠著9條肌腱和1條重要的正中神經。當手腕過度使用、發炎腫脹，這個隧道空間就會變得狹窄，正中神經就像處於尖峰時刻的捷運，被擠壓到發麻、發痛。

葉宗勳表示，腕隧道症候群並不是老年人的專利，現代生活習慣讓發病年齡層有擴大的趨勢，以下為4大高風險族群：

1.中年女性：好發於40至60歲，可能與荷爾蒙變化及家事勞動有關。

2.職業勞動者：長期操作震動工具、搬重物、或重複手腕動作的人。

3.長期使用電腦者：姿勢不良的「滑鼠手」。

4.特定生理狀況：孕婦、糖尿病患者或甲狀腺功能低下者。

葉宗勳提到，當出現疑似症狀時，神經科醫師可透過神經傳導檢查（NCV）及肌電圖（EMG），進一步確認神經受損程度。他進一步建議民眾日常生活該注意的事項：

●減少過度屈曲，避免長時間手腕彎曲，例如，長時間滑手機、抓握把手。

●穿戴護腕，特別是夜間睡眠時，佩戴硬式護腕維持手腕正中姿勢，能大幅緩解半夜麻醒的症狀。

●適度休息，每工作1小時要讓手腕伸展活動5分鐘。

葉宗勳總結，手麻雖然不是大病，但拖久了可能導致大魚際肌（大拇指基部肌肉）萎縮，造成永久性的功能喪失。一旦民眾已有上述症狀，最好儘早就醫把握黃金治療期。

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