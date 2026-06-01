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健保6月新制上路！首納肺動脈高壓新藥 重症患者迎新希望

2026/06/01 11:13

衛福部6月健保新制上路，多項新藥正式納入給付。（資料照）

衛福部6月健保新制上路，多項新藥正式納入給付。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部6月健保新制上路，多項新藥正式納入給付，包括大腸癌標靶藥、乳癌新藥、肺動脈高壓藥物及異位性皮膚炎生物製劑等。同時擴大葡萄膜炎、SMA及免疫治療適用範圍，讓更多病友能獲得治療資源，減輕沉重醫療負擔。

健保署醫審及藥材組參議張惠萍表示，這次共有多項藥品新增或擴增給付，其中受矚目的是治療非感染性眼後房葡萄膜炎的「傲迪適眼後段植入劑（Ozurdex）」。考量患者容易反覆發作，健保擴大給付針數，讓病人可依病情接受重複治療，有助避免視力持續惡化。

癌症治療方面，健保新增轉移性大腸直腸癌口服標靶藥物「伏腸剋膠囊（FRUZAQLA）」。臨床試驗顯示，病人在既有治療失敗後使用此藥，可將整體存活期從4.8個月延長至7.4個月，無惡化存活期也從1.8個月提升至3.7個月，預估每年可嘉惠數百名病友。

乳癌治療也有新突破。健保新增給付「泛抑癌膜衣錠（Truqap）」，適用於HR陽性、HER2陰性且具有特定基因變異的晚期或轉移性乳癌患者。研究顯示，搭配現有荷爾蒙治療後，疾病無惡化存活期可由3.1個月增加至7.3個月。

罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者同樣迎來利多。健保修訂口服藥物「服脊立（Evrysdi）」給付規定，取消原本需年滿2個月以上才能使用的限制，讓新生兒篩檢確診個案也能及早接受治療。此外，新增膜衣錠劑型，提供患者更多用藥選擇。

針對肺動脈高壓患者，健保首次給付新機轉藥物「穩納肺凍晶注射劑（Winrevair）」。臨床研究發現，藥物可改善患者運動能力，並顯著降低死亡或病情惡化風險，為重症患者帶來新希望。

此外，健保也擴大免疫治療給付範圍，刪除部分癌症患者因疾病穩定而被迫停藥的限制，並新增免疫藥物用於早期非小細胞肺癌術前輔助治療。研究顯示，接受治療者5年整體存活率可達95%。

在皮膚科領域，治療中重度異位性皮膚炎的新型生物製劑「異可適注射劑（Ebglyss）」也納入健保。適用於傳統治療效果不佳或無法接受其他治療的患者，可望改善反覆搔癢、皮膚發炎等困擾。

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