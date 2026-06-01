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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

眼睛乾澀好困擾 中醫雷射針灸助你重拾水潤明亮

2026/06/01 10:24

部立新營醫院以中醫辨證論治結合雷射針灸技術，改善乾眼症的不適。（院方提供）

部立新營醫院以中醫辨證論治結合雷射針灸技術，改善乾眼症的不適。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕隨著3C產品使用時間增加與生活型態改變，乾眼症已不再是年長者的專利，有逐漸年輕化的趨勢，衛福部新營醫院中醫科醫師胡承暉指出，透過中醫辨證論治結合雷射針灸技術，能有效改善乾眼症的不適，提供患者另一種治療選擇。

有名女子在3年前因眼睛乾澀、畏光、灼熱及異物感至眼科就診，診斷為乾眼症合併瞼板腺功能障礙。期間長期依賴人工淚液，外出需配戴墨鏡，1年內接受多次脈衝光治療，症狀仍未明顯改善。後經轉介至新營醫院中醫科就診，經醫師評估後，採用雷射針灸療法，透過經絡檢測針對異常頻率進行調整。治療約1個多月後，患者人工淚液使用頻率明顯下降，眼睛灼熱感消失，日常生活品質大幅提升。

胡承暉說，乾眼症主要症狀包括乾澀、灼熱、疼痛、異物感、視力模糊及畏光等。覆蓋在眼球表面的淚膜由油脂層、淚水層與黏液層構成，任一層異常皆可能導致症狀產生。例如瞼板腺發炎會使油脂分泌異常，造成水分蒸發過快；淚腺功能退化則導致淚液分泌不足；黏液層分布不均則可能引發畏光現象。

根據臨床觀察，乾眼症在高齡族群盛行率可高達6成，且近年有年輕化趨勢，與長時間使用電子產品、處於空調環境及配戴隱形眼鏡等因素密切相關。目前西醫治療以人工淚液、抗發炎藥物、熱敷及脈衝光治療為主。

胡承暉說，中醫將乾眼症歸類為「目澀」或「白澀」範疇，主要與陰血不足、津液虧損及分布失衡有關。隨著年齡增長或用眼過度，易導致陰血耗損，無法滋潤眼睛；體質偏燥亦可能加重症狀。治療上以滋陰潤燥、養血明目為原則，常搭配中藥方如杞菊地黃丸，並配合夏枯草、桑葉、石斛等藥材調理體質。

在針灸治療方面，中醫常選用攢竹、瞳子髎、絲竹空及四白等穴位，以促進局部循環、改善眼部不適。

胡承暉指出，雷射針灸結合現代科技與傳統醫學，不僅免除針刺疼痛，亦具有抑制發炎與促進淚腺分泌的效果，能提升治療效率，為乾眼症患者提供安全且有效的治療新選擇。

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