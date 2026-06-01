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臍帶也能救牙周病 陽明交大和北榮團隊成功促進齒槽骨再生

2026/06/01 10:08

臍帶也能救牙周病，榮陽交團隊成功促進齒槽骨再生。（陽明交大提供）

臍帶也能救牙周病，榮陽交團隊成功促進齒槽骨再生。（陽明交大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕牙周病被稱為成年人牙齒流失的頭號殺手，國內成人牙周病盛行率超過8成，中重度患者甚至可能因齒槽骨流失而面臨掉牙危機。國立陽明交通大學與台北榮總組成的研究團隊近日發現，利用人體臍帶中的「去細胞化臍帶組織」，可在動物實驗中成功促進齒槽骨與牙周韌帶再生，未來有望成為牙周病治療的新利器，相關成果已刊登於國際期刊「Biomaterials Science」，並獲選為當期封面研究。

牙周病主要是細菌侵入深層牙周組織後，引發慢性發炎，進而破壞牙周韌帶與齒槽骨，造成牙齒鬆動甚至脫落。目前中重度牙周病患者多需接受翻瓣手術，搭配骨粉與再生膜進行修復，但要同時恢復齒槽骨與牙周韌帶並不容易，因此牙周再生一直是牙科醫學的重要挑戰。

陽明交大解剖學及細胞生物學研究所教授傅毓秀率領團隊，結合台北榮總骨科部醫師陳正豐、口腔醫學部醫師羅文良及婦女醫學部醫師葉長青，共同開發由人類臍帶組織製備而成的「去細胞化瓦頓氏凝膠基質（Wharton’s jelly）」，並將其植入牙周病大白鼠的下顎臼齒缺損處進行測試。

臍帶也能救牙周病，榮陽交團隊成功促進齒槽骨再生，研究成果獲選為國際期刊Biomaterials Science封面故事。（陽明交大提供）

臍帶也能救牙周病，榮陽交團隊成功促進齒槽骨再生，研究成果獲選為國際期刊Biomaterials Science封面故事。（陽明交大提供）

研究結果顯示，即使沒有額外添加幹細胞，也未使用骨粉等傳統填補材料，這種臍帶基質仍能有效促進齒槽骨新生，同時幫助牙周韌帶修復。研究團隊指出，牙周病治療最大的難題在於必須同時重建骨骼與韌帶，才能真正恢復牙齒的支撐功能，而這項研究正展現出同步修復兩種組織的潛力。

傅毓秀表示，臍帶中的瓦頓氏凝膠富含天然細胞外基質，經過去細胞化處理後，可保留有利組織修復的微環境，又能降低免疫排斥風險，因此近年被視為再生醫學的重要材料來源。過去團隊曾研究臍帶間質幹細胞應用於肺纖維化治療，如今則進一步將臍帶材料應用於牙周組織再生。

這項研究除了獲刊登於國際期刊，也於日前榮獲日本東京創新天才國際發明展金牌。研究團隊目前已取得國內專利，並同步布局國際專利，希望未來能推進至臨床試驗階段。研究團隊指出，若後續安全性與臨床療效獲得驗證，未來不僅可望應用於牙周病治療，也有機會擴展至其他骨缺損與組織修復領域，為再生醫學及牙科治療開啟新的可能。

榮陽交團隊成功促進齒槽骨再生，左起為醫師陳正豐、醫師羅文良、研究生程毓恆、教授傅毓秀、醫師葉長青、院長王署君。（陽明交大提供）

榮陽交團隊成功促進齒槽骨再生，左起為醫師陳正豐、醫師羅文良、研究生程毓恆、教授傅毓秀、醫師葉長青、院長王署君。（陽明交大提供）

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