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胰臟癌新藥見效！ 患者存活期倍增 專家驚嘆「史無前例」

2026/06/01 07:06
胰臟癌新藥見效！ 患者存活期倍增 專家驚嘆「史無前例」

一款歷經逾40年研發的胰臟癌藥物，成功攻克了最致命的癌症之一，不僅延長患者的壽命，其控制腫瘤的時間也是接受常規化療患者的2倍。（美聯社檔案照）

首次上稿 06-01 00:39
更新時間 06-01 07:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕胰臟癌藥物Daraxonrasib歷經逾40年研發，成功攻克了最致命的癌症之一，不僅延長患者的壽命，其控制腫瘤的時間也是接受常規化療患者的2倍。腫瘤學家將此成果譽為「史無前例」、「令人信服」與「非常驚人」。

華盛頓郵報報導，這項臨床試驗的詳細結果，5月31日在芝加哥舉行的美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會全體會議上發表，並同步刊登於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），是近年來最受矚目的癌症醫學成果之一，腫瘤學家將此成果譽為「史無前例」、「令人信服」與「非常驚人」。

麻州綜合醫院布萊根癌症中心（Mass General Brigham Cancer Institute）肝膽胰腫瘤學計畫主任辛赫（Harsh Singh）表示：「這真的令人大開眼界。這是一項非常卓越且具里程碑意義的研究。這可能是我們在胰臟癌領域見過最大的進展，毫無疑問。」

開發這款口服藥物的生技公司「革命藥物」（Revolution Medicines）科學家，目前正專注於尋找讓治療反應更持久的方法，以為患者爭取更多時間，但這項成果展示了鎖定名為「KRAS」難治基因的威力；KRAS 是最常見的致癌基因，也是引發多數胰臟癌，以及部分肺癌與大腸直腸癌的主因。

報導指出，在試驗中，500名曾接受過一次胰臟癌治療，但病情仍持續惡化的患者，分別接受名為Daraxonrasib的實驗性口服藥或傳統化療。服用該藥物的患者存活時間多出一倍，中位數為13.2個月，而接受化療的患者則為6.6個月。

另一項衡量癌症療法有效性的指標是「無惡化存活期」（progression-free survival），即腫瘤開始生長或擴散前的時間。Daraxonrasib將腫瘤控制7.2個月，相較之下，化療僅為3.6個月。

「革命藥物」執行長戈德史密斯（Mark Goldsmith）表示，該公司的科學家正緊急透過滾動式審查程序，向監管機構提供所有數據，一旦獲得批准，便準備將該藥物商業化上市。戈德史密斯說：「我們為這一刻準備了很久」。

本月稍早，美國食品暨藥物管理局（FDA）在審查期間擴大了該藥物的使用權限。

這項成就是數十載科學研究的結晶，背後有聯邦資金、慈善機構與私營部門的支持。現年86歲的史科尼克（Edward Scolnick）是當年於美國國家癌症研究所（NCI）工作時，揭露KRAS為致癌基因的科學家之一。他表示：「人類胰臟癌的突變，與我們近50年前發現的基因完全相同。這種基礎科學目前正面臨當前政府政策的極大威脅。」

來自新澤西州蘭道夫（Randolph）的83歲婦女魯賓（Helene Rubin），是參與試驗並服用該藥物的患者之一。她在2022年被診斷出罹患胰臟癌，並接受手術與化療，但最近的定期醫學掃描顯示，她肺部的結節已開始生長。

魯賓今年2月開始服用Daraxonrasib。起初，服用3顆藥丸的療程讓她嘔吐不止，甚至因此住院，但她的醫師隨後將劑量減至每天2顆。她表示，她的口腔出現潰瘍，指尖也有傷口，但比起接受化療時，她的精力充沛許多，而且目前的掃描結果看起來很不錯。

治療胰臟癌患者的醫師將此藥物視為這項可怕疾病革命的開端。該藥物目前仍在測試做為新診斷患者的首選療法，並有望在第一線給藥時發揮更好的效果。他們正專注於尋找控制副作用的方法，這些副作用很常見且可能很嚴重，包括皮疹與腸胃系統症狀。

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