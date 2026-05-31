7月起診所可週休二日 石崇良：UCC擴大配合備援

衛福部長石崇良表示，UCC將擴大至6都外的其他縣市，開診率特別低的區域將請基層醫師輪流到UCC值班，作為合理門診量調降的備援機制。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部健保署將自今年7月起將合理門診量從25天下修為22天，第一段看診人次由30人次調整為35人次。衛福部長石崇良表示，7月起合理門診量上路後，週日及國定假日輕急症中心（UCC）也將自現行6都視情況擴大至全台各縣市，作為備援機制。

健保署長陳亮妤說明，醫師公會全聯會於去年5月底提案，希望將合理門診量自25天下修至22天，經多次會議討論後，今年3月共擬會通過，衛福部則於5月核定，新制最快可能自7月起實施，且第一段看診人次由30人次調整為35人次。

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新制上路後，基層診所將可減少開診天數，達到「週休二日」的目標，減輕第一線醫護人員的壓力，但外界擔憂屆時民眾假日無處看診，可能只能直奔急診，進一步導致急診壅塞惡化。

陳亮妤表示，考量週六基層開診率對於新制的反應比較敏感，健保署與醫師公會全聯訂定「週六急診人次」及「西醫基層週六看診率」監測指標，若開診率下降，將由醫師公會全聯會協助媒合診所，不影響民眾就醫權益，另健保署密切監測醫事司急診壅塞指標變化，視情況會在必要時暫停此項措施。

石崇良則進一步說明，針對可能前往急診就診的科別，目前週六基層診所開診率約8成，週日約不到2成，醫師公會全聯會去年就提出合理門診量調降的想法，今年經討論後決定「有條件」上路，後續如有出現假日開診率特別低的情況，會請醫師公會跟地方衛生局協調，以滿足民眾的就醫需求。

此外，石崇良指出，先前健保署為分流週日及國定假日急診就醫人潮，並落實基層人力整備以因應緊急事件或大量傷患，已在六都設置總計13處UCC，合理門診量新制上路後，UCC將擴大至6都外的其他縣市，開診率特別低的區域將請基層醫師輪流到UCC值班，作為備援機制。

石崇良提到，健保署內部已針對UCC施行迄今的成效進行檢討，如台北市的廣慈長照復健醫療中心、北市聯醫林森中醫昆明院區等可能需要調整設置地點，後續衛福部也會召開會議，與地方衛生局共同討論，但後續不會完全退場，除擴大設置地點作為合理門診量下修的備援外，成效好的地點也會繼續運作。

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