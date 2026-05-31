健康網》馬英九的家人聲請輔助宣告 醫揭輔助宣告7大評估

馬英九的家人向法院聲請「輔助宣告」，精神科醫師通常會透過記憶力、理解力、判斷力等7大能力評估，由法院最終裁定。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕前總統馬英九的家人向法院聲請「輔助宣告」，最關鍵的步驟就是交由醫院進行專業的精神與心智狀態鑑定。根據精神科醫師楊聰財指出，法院受理案件後，通常會委託精神科醫師進行精神鑑定，再透過記憶力、理解力、判斷力等7大能力評估，作為鑑定當事人是否具備處理自身事務能力的重要依據。

什麼是輔助宣告？根據衛福部桃園醫院衛教資料表示，當家中的長輩因為失智，判斷事情的能力變差時，可能無法管理自己的錢，甚至容易被騙，這時候民眾可以向法院聲請「輔助宣告」。輔助宣告意指，當長輩還有一點判斷能力，但有些事情需要幫忙，法院會選一位「輔 助人」來協助長輩做某些決定，長輩自己還是可以處理大部分的事情。輔助人像是長輩的幫手。

請繼續往下閱讀...

精神鑑定流程

楊聰財表示，法院接到輔助宣告（民法第15條之1）聲請後，通常會委託精神科醫師或具有精神科經驗的醫師進行精神鑑定，作為判斷當事人心智能力的重要依據。然而，醫療團隊的角色並不是直接決定是否宣告監護或輔助，而是提供專業的醫學鑑定意見，由法院最終裁定。

楊聰財說明，鑑定前醫療團隊會蒐集相關病史資料，包括門診紀錄、住院病歷、神經心理測驗結果、腦部影像檢查、失智診斷證明及身心障礙證明等，同時也會參考家屬提供的照顧紀錄及生活狀況，例如：是否會迷路、是否重複提款、是否被詐騙，與是否忘記服藥等。

楊聰財接著表示，精神科會談是整個鑑定程序的核心，醫師通常會與個案進行30分鐘至2小時不等的訪談，評估意識狀態、定向感、記憶功能、理解能力、判斷能力、抽象思考能力及病識感等7大項目：

●意識狀態

評估是否清醒、是否能維持注意力，例如：睡眠狀態、昏沉程度、注意力持續時間。

●定向感

詢問今天幾月幾日、現在在哪裡、你是誰等，作為判斷時間定向感、地點定向感、人物定向感。在這個階段時，失智症患者常出現明顯障礙。

●記憶功能

例如：短期記憶，醫師告訴受鑑別人3個詞，像是蘋果、汽車、雨傘，5分鐘後再問還記得剛剛哪3個詞嗎？有關長期記憶，醫師會詢問出生地、結婚時間、子女姓名。

●理解力

例如：醫師會詢問「如果有人說要借你的提款卡，你會怎麼做？」觀察是否能理解風險。

●判斷力

這是監護與輔助宣告最重要部分之一。醫師可能詢問：房子值多少錢？你知道賣房子後會怎樣嗎？你知道簽保證人代表什麼嗎？這些問題的重點是判斷，其是否能理解法律效果。

●抽象思考能力

醫師可能詢問「種瓜得瓜，種豆得豆」是什麼意思？或是蘋果跟香蕉有什麼共同點？藉此評估認知功能。

●病識感

醫師可能問受鑑人「你知道自己為什麼來嗎？」、「你知道自己有失智症嗎？」病識感不足在失智症與精神病患者相當常見。

認知測驗輔助判斷

楊聰財提到，若需要更客觀評估，心理師也可能安排MMSE、MoCA或CASI等神經心理測驗，檢視個案的記憶、注意力、執行功能、語言能力及視空間能力。除了認知功能外，醫療團隊也會評估個案的日常生活能力，包括吃飯、穿衣、洗澡等基本生活功能，以及搭車、購物、管理財務、辦理銀行業務及使用手機等工具性日常生活能力。

楊聰財表示，完成鑑定後，醫師會在報告中記載診斷結果、認知功能表現及法律能力分析，並說明當事人的能力是完全喪失、顯著不足或部分保留，提供法院參考。

楊聰財總結，醫師意見雖然重要，但不是唯一依據。法院還會綜合醫師鑑定報告、家屬陳述、社工訪視、法官親自訊問與個案表達能力，依據家事事件法，法院原則上會在鑑定人面前訊問當事人及鑑定人後，再決定是否作成宣告。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法