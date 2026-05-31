健康網》牧師寇紹恩腦出血急手術 醫曝照護8原則 避免二次傷害

牧師寇紹恩腦出血已進行手術，目前轉入加護病房觀察。（資料照，翻攝自臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕68歲牧師寇紹恩曾主持過經典綜藝《六燈獎》，他曾為藝人宋逸民、宋達民兄弟倆受洗，日前驚傳因腦出血緊急送醫，已緊急進行手術，目前轉入加護病房觀察。富足診所院長楊智鈞曾指出，腦出血不是毫無原因，長期高血壓、心血管疾病、血管異常、凝血問題，都可能讓腦血管在某一刻承受不住。若出現劇烈頭痛、嘔吐、單側無力、說話不清、意識改變，請立刻就醫。

外界關心寇紹恩的病情，其姪女寇乃馨也向外界報平安，她透露寇紹恩目前還未清醒，「不能探訪，但感謝主，醫師說手術很成功！」她提到，寇紹恩先前已出現暈眩症狀約1週，在家休息時突然感到劇烈頭痛，甚至痛到嘔吐，夜間起身如廁時更出現腿軟無力情形，妻子見狀立即將他送往醫院急診，隨後進行手術，歷經數小時搶救後，總算順利完成。

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根據衛福部豐原醫院衛教資料指出， 腦中風可以分為缺血性中風和出血性中風2大類，其中，出血性中風又可分為下列2種，包括腦出血：因腦內的血管破裂而引起； 蜘蛛膜下腔出血：因腦表面的動脈瘤破裂出血而造成。有關腦中風患者的預後，除了完全恢復或死亡的患者外，都需要接受復健治療。

腦中風患者的居家照顧

豐原醫院說明，中風患者除了有運動、感覺和語言的障礙外，還有很多特殊的問題， 家屬在照顧時應特別注意以下各點：

1.憂鬱：大多數患者都有憂鬱的症狀，包括情緒低落、易怒、失眠、沒有食慾、不願 與人來往、拒絕接受服藥或復健。因此應鼓勵患者持續地接受復健，以改善功能。

2.皮膚照顧：患者因為久臥或久坐，容易在臀部發生褥瘡。除了要改變姿勢外，每天應檢查皮膚狀況。

3.疼痛：許多患者會有麻痺測疼痛的情形，早期開始復健可減少疼痛發生的機會。家屬在幫助患者活動及移位時要注意避免拉傷肢體。

4.忽略一側：有些患者會忽略一側，如洗臉時只洗半邊或進食時只吃餐盤的半邊，家屬要常提醒患者注意被忽略的一側。

5.日常生活功能：患者可使用輔具，以幫助日常生活功能，譬如進食可 使用調羹及較深的盤子，衣服用魔術帶取代釦子、拉鍊，用長鞋拔 來幫助穿鞋等。

6.進食及營養：中風患者應攝取均衡的營養。營養過盛會導致肥胖，影 響日常生活的活動。有些患者因食慾差，攝食少而營養不良、體力衰弱，更會影響活動的能力。如用鼻管餵食的患者，應定期請醫師 評估營養狀況。

7.肌肉張力增加及關節僵硬：患者除了每天要做關節運動外，藥物治療也很重要。如果張力太強，可以用矯具固定，也可以考慮局部注射 藥物，來改善功能。

8.大小便功能：患者常會有尿不乾淨、頻尿、失禁、尿路感染及便秘等問題，對生活品質有很大影響，如有這些情形，應與醫師討論。

豐原醫院提醒，中風患者從住院時就要開始復健，急性期的復健以關節活動為主，並注意預防褥瘡及排尿障礙的發生。當患者情況穩定後，就可練習翻身、 坐起、坐輪椅下床等活動。然後可學習走路及訓練上肢功能，以達到日常生活獨立的目標。患者在出院後仍需繼續復健，讓功能恢復到最佳狀況。

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