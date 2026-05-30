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診所合理門診量擬調整 醫改會憂週日看病更難

2026/05/30 21:45

醫改會認為，目前各地推動的假日輕急症中心（UCC）仍以部分縣市試辦為主，據點有限，短期內恐難成為有效分流機制。（資料照）

醫改會認為，目前各地推動的假日輕急症中心（UCC）仍以部分縣市試辦為主，據點有限，短期內恐難成為有效分流機制。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕健保署擬調整基層診所合理門診量制度，非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，將由現行25天下修至22天，第一段合理門診量則由每日30人次提高至35人次，最快7月1日上路。

醫療改革基金會擔心，新制可能使部分診所減少假日開診，進一步增加民眾週日就醫困難；不過民間監督健保聯盟則認為，診所本就可自行安排開診時間，加上現有假日加成給付機制，對民眾就醫影響有限。

健保署日前核定相關調整方案，未來基層診所在每月22天內達到合理門診量標準，即可獲得較佳給付，外界解讀有助醫師獲得更多休息時間，也被視為朝「週休二日」方向邁進。

醫改會執行長林雅惠表示，目前基層診所週六開診率約8成，但週日僅約2成，假日就醫本就相對不易。過去健保署推動假日開診獎勵多年，週日開診率始終未見明顯提升，因此擔心新制上路後，若部分診所進一步減少假日看診，恐讓民眾週日求診更加困難。

林雅惠指出，民眾出現發燒、腸胃炎等急性症狀時，未必能判斷是否需要前往急診，若找不到附近開診的基層診所，可能直接湧向醫院急診，增加急診負擔。尤其在非六都及醫療資源相對不足地區，一旦出現較大規模減診情形，衝擊可能更為明顯。

她也提到，目前各地推動的假日輕急症中心（UCC）仍以部分縣市試辦為主，據點有限，部分據點甚至出現每小時僅1人就醫的情況，顯示民眾知曉度及使用率仍有待提升，短期內恐難成為有效分流機制。

因此，醫改會呼籲健保署除監測開診率外，也應建立週日開診率警戒指標，並預先規劃即時介入、媒合及補充醫療量能等配套措施，避免影響民眾就醫權益。

不過，督保盟發言人滕西華則持不同看法。她表示，基層診所醫師本來就是自行開業、自行決定開診與休診時間，22天並未限定必須在平日或假日開診。若診所希望取得假日加成給付，仍可選擇週六、週日看診，再於其他平日休息，因此不一定會造成假日門診減少。

滕西華認為，這次調整重點其實是提高合理門診量標準，讓診所在一定門診量範圍內獲得較佳給付，實質上有助提升基層醫師收入，也有機會鼓勵診所提供更多醫療服務。加上民眾就醫需求仍以平日為主，且地區醫院同樣提供假日門診，因此對民眾就醫權益的影響仍有待後續觀察。

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