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健康網》別吸二手「喪屍菸彈」 醫：4種人格外小心
〔健康頻道／綜合報導〕毒駕案件增加，且更加危險，小兒科醫師黃紹基在臉書粉專「小基醫家愛叮嚀 Dr. Huang's family clinic」若看到有人在吸食電子菸，或行為怪異，就各位大朋友小朋友盡速遠離。現在俗稱「喪屍菸彈」常見的成分，例如「依托咪酯」（Etomidate）混入電子煙後，確實可能對周遭的人造成風險，尤其是以下這些人更需要注意：小孩、孕婦、氣喘患者、呼吸道敏感的人。
依托咪酯本來是醫療上使用的麻醉藥物，正常情況下應由醫師控制使用。若被違法混入電子煙吸食，可能讓人出現：
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1. 意識不清。
2. 反應變慢。
3. 頭暈。
4. 恍神。
5. 肌肉抽動。
6. 呼吸抑制。
黃紹基表示，「二手煙霧」雖然通常濃度低於直接吸食者，但在密閉空間、近距離環境，仍可能造成刺激或不適。尤其有些人會描述聞到後會有頭暈、想吐、心悸、喉嚨不舒服、呼吸不適等症狀。
黃紹基建議大眾提高警覺，若發現異常煙霧或可疑人士，請盡量保持距離，並注意自身與孩子安全。
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