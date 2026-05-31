自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》肉粽害妳胃悶脹 醫3招呵護腸胃

2026/05/31 12:53

粽子體積雖小，熱量卻很驚人；雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議與家人分著吃，減輕負擔。（資料照）

粽子體積雖小，熱量卻很驚人；雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒建議與家人分著吃，減輕負擔。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，6月端午節即將到來，但現在才5月，不到到端午節，家裡的冰箱，是不是已經出現粽子了？糯米造成胃部這位「安靜的管家」 其實已經開始在偷偷流汗了。

卓韋儒表示，糯米雖然香Q，但對腸胃來說 就像是一場「消化馬拉松」。如果這場馬拉松跑不完 肚子就會開始悶、脹、不舒服。卓韋儒想跟你分享3個「微小改變」，讓你享受美味，也讓腸胃能輕鬆過節。

1. 把愛「分一半」：粽子體積雖小，熱量卻很驚人。試著跟家人分享一顆粽子 或是每餐只吃半顆 減少 5% 的負擔，腸胃會很感謝你。

2. 穿上「綠色護甲」：在吃粽子之前，先吃一碗燙青菜或一份水果。 膳食纖維就像守門員 能幫你擋住過多的油脂 並讓血糖更穩定。

3. 飯後「散步 10 分鐘」：吃完粽子別馬上坐著看電視。 站起來走動一下 就像是幫腸胃「啟動引擎」 幫助食物順利往下走。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中