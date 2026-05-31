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健康網》肉粽害妳胃悶脹 醫3招呵護腸胃
〔健康頻道／綜合報導〕雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，6月端午節即將到來，但現在才5月，不到到端午節，家裡的冰箱，是不是已經出現粽子了？糯米造成胃部這位「安靜的管家」 其實已經開始在偷偷流汗了。
卓韋儒表示，糯米雖然香Q，但對腸胃來說 就像是一場「消化馬拉松」。如果這場馬拉松跑不完 肚子就會開始悶、脹、不舒服。卓韋儒想跟你分享3個「微小改變」，讓你享受美味，也讓腸胃能輕鬆過節。
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1. 把愛「分一半」：粽子體積雖小，熱量卻很驚人。試著跟家人分享一顆粽子 或是每餐只吃半顆 減少 5% 的負擔，腸胃會很感謝你。
2. 穿上「綠色護甲」：在吃粽子之前，先吃一碗燙青菜或一份水果。 膳食纖維就像守門員 能幫你擋住過多的油脂 並讓血糖更穩定。
3. 飯後「散步 10 分鐘」：吃完粽子別馬上坐著看電視。 站起來走動一下 就像是幫腸胃「啟動引擎」 幫助食物順利往下走。
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