診所可望週休二日 健保署擬調整合理門診量 醫界曝對病患影響

健保擬下修診所開診天數，醫界估門診影響有限。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕衛福部健保署近期預告調整基層診所合理門診量制度，將非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，從現行25天下修至22天，並同步提高每日合理門診量上限從第一段的30人次，提高至35人次，最快7月上路。對此，醫界認為，新制主要是調整給付計算方式，實務上多數診所仍會維持既有開診模式，對民眾就醫影響有限。

所謂合理門診量制度，是健保針對基層診所設定每月開診天數及每日看診人數的給付標準。若超過規定範圍，診察費給付將逐步遞減，因此成為許多診所經營時的重要參考指標。

請繼續往下閱讀...

基層醫療協會理事長林應然表示，現行合理門診量以25天計算，等同多數基層醫師每週只能休息1天。他認為，若依一般勞工或公務人員週休二日概念計算，22天較為合理，也有助於讓醫師在處理個人事務、出國休假或進修時，不至於因短暫停診而影響收入。

不過，林應然坦言，制度調整不代表診所真的會週休二日。台灣基層醫療市場競爭激烈，若週末不開診，病患可能轉往其他診所就醫，因此單一醫師診所或小型診所大多仍會維持原有開診習慣。

「你今天不看診，病人就可能流到別家診所去。」林應然說，多數基層醫師已習慣週六看診，甚至國定假日也持續服務，因此即使合理門診量天數下修，實際開診天數未必會跟著減少。

相較之下，擁有多位醫師的聯合診所受惠較大。林應然指出，聯合診所可透過輪班方式，讓每位醫師排診天數從25天降至22天，但診所整體服務量能維持不變，因此對病患看診需求影響不大。

醫師公會全聯會理事長陳相國則表示，這項政策早在去年6月即於健保署支付標準共同擬訂會議通過，原本規劃去年實施，但考量春節期間急診壅塞問題，因此延後推動至今。

陳相國指出，目前基層診所周六開診率約83％、周日約20％，部分小兒科與耳鼻喉科診所周日開診率甚至達28％。相較歐美及日本，台灣基層診所週末開診率相當高，也使不少醫師長期處於高工時狀態。

他表示，部分醫師一年看診超過300天，醫界希望透過制度調整，讓醫師有更多時間投入醫學教育、專業進修、品質管理及身心調適，同時維持醫療品質。

至於民眾最關心的就醫問題，陳相國認為，目前全台約有1萬2000家西醫基層診所，多數醫師早已形成週一至週六開診、週日休診的模式，新制上路後，不太可能出現大量診所停止週六看診的情況。

他強調，醫界與健保署已規劃每季檢討各地開診率，若個別地區因制度調整導致開診率下降或急診壅塞，地方醫師公會將與健保署分區業務組研擬因應措施，確保民眾就醫權益不受影響。

健保署主秘劉林義指出，這是醫師公會全聯會於2025年5月底提案，內容為建議合理門診量從25天下修為22天，因此自2025年6月起歷經多次會議討論，2026年3月提共擬會議通過。衛福部於今年5月核定，最快可能於7月1實施。

健保署長陳亮妤表示，為避免減少假日開診導致急診壅塞，健保署與醫師公會全聯訂定「週六急診人次」及「西醫基層週六看診率」監測指標，若開診率下降將由醫師公會全聯會協助媒合診所，不影響民眾就醫權益；未來急重難罕的支付亦會陸續調整，預計6月份開共擬會討論。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法