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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動多樣化益處大 研究：死亡率降近2成

2026/06/07 17:03

不少人熱愛跑步等運動。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

不少人熱愛跑步等運動。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕運動確實有益健康，只是多數人難以天天維持運動習慣，也有不少人支付連鎖健身中心的月費，但上門使用次數不多。改變運動習慣，就能讓你的壽命延長數年。腎臟科醫師江守山在臉書「江守山醫師」表示，研究結果表明，延長壽命並非僅取決於運動量。相反，運動帶來的益處似乎會在達到一定程度後趨於平緩，這表明可能存在一個最佳的運動量。

江守山提到，研究人員分析了兩項大型長期研究的數據：護理師健康研究（121,700名女性參與者）和健康專業人員追蹤研究（51,529名男性參與者）。這兩項研究對參與者進行了超過30年的追蹤調查，每兩年透過問卷調查定期更新他們的生活方式、健康史和運動習慣等資訊。

該分析納入了111,467名參與者進行總體力活動評估，以及111,373名參與者進行活動多樣性評估。為了衡量活動水平，研究人員使用了代謝當量（MET）值，該值透過將每項活動的平均持續時間（小時／週）乘以其MET值計算得出。 MET值表示與休息相比，一項活動消耗的能量額外增加多少。

江守山表示，根據研究的不同，兩組受試者最多可報告11或13種不同的活動。步行是最常見的休閒運動方式，而男性比女性更傾向於慢跑或跑步。在超過30年的追蹤期間，共有 38,847 名參與者死亡，其中 9901 人死於心血管疾病，10,719 人死於癌症，3,159 人死於呼吸系統疾病。

較高的身體活動量，以及除游泳以外的大多數運動類型，都與全因死亡風險降低有關。然而，這種關係並非線性關係。整體活動量的益處在每週達到約20代謝當量小時後似乎趨於平緩，這表明可能存在一個臨界點；超過該點後，額外的活動帶來的益處會逐漸減少。

參與更多種類的活動與更大的益處有關。在考慮了整體運動量之後，參與活動種類最多的人全因死亡風險降低了19%。

與那些活動較少的人相比，他們死於心血管疾病、癌症、呼吸系統疾病和其他原因的風險降低了13到41%。不過關於研究，江守山認為，也許進行較多樣運動的人，本身就是較為健康。

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