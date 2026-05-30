女病人做大腸鏡卻由男醫檢查 女病患怒提告

日前有女病患希望由女醫師來做大腸鏡檢查，不料最後是由男醫師執行。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者謝武雄／桃園報導〕李姓讀者向本報爆料，他太太到桃園某醫院預約作大腸鏡檢查並要求由女醫師檢查，他太太甚至還配合女醫師延後檢查；未料最後還是由男醫師做檢查，已侵害人格權、身體自主權及知情同意權，將提出民事告訴，擔心高額賠償金模糊焦點，會要求一元象徵性撫慰金及正式書面道歉；院方則表示，相關醫療處置均符合常規，對方提出300萬元賠償請求，將續溝通說明。

桃園市政府衛生局表示，本案雙方已完成調解程序，調解結果係雙方隱私，衛生局已要求醫院應善盡溝通責任，院方表示，另病人及家屬質疑醫院未依病人指定條件安排檢查醫師之相關疑慮，本院已向桃園市政府衛生局要求提出說明，醫院將持續配合調查並依主管機關意見辦理。

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院方人員表示，基於對病人隱私權之尊重與保護，本院無法提供病人之醫療情形說明，惟本院對於其相關醫療處置均符合常規，亦由專科醫師多次向病人說明。

李姓讀者表示，他太太去（2025）年11月14日到該醫院某位女醫師門診預約作大腸鏡檢查，他太太門診時即明確表示，僅接受由女性醫師執行檢查，而後，門診醫師安排於12月9日由孫姓女醫師檢查。

他說，檢查前一週還致電院方，獲悉孫姓女醫師調班還主動延後至12月18日，以配合孫姓女醫師作業時間，12月18日前又致電確認孫姓女醫師負責執行檢查無誤，未料當天檢查時，院方在麻醉前未告知該項檢查改由男性醫師執行，致他太太無從知悉、無從拒絕，亦無法重新選擇之狀態下完成該醫療行為，院方於當事人麻醉而喪失意識及意思表示能力之狀態下，施行與事前明確約定相悖之醫療處置，此一程序重大瑕疵，已構成對當事人身體自主權與人格權之嚴重侵害。

李姓讀者說，他太太於檢查及手術完成後，才得知由男性醫師執行，當時已無任何拒絕或補救之可能。當事人雖曾簽署相關同意書，然該同意係建立於信賴院方事前明確告知「由女性醫師執行」之前提下所為。

他說，事發之後向執行手術的男醫師提出為什麼改由男性醫師執行檢查及大腸瘜肉手術時，當事男醫師僅回覆「我也不知道，我也是臨時被調來的」；向院方反映也未就實際執行醫師變更及告知程序提出具體說明。

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