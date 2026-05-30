健康網》一進冷氣房就耳鳴 營養師建議6大營養重點

營養師陳珮淳提醒，溫差太大，身體調節循環負荷重，容易讓耳朵悶悶、頭昏昏。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕外面38度、冷氣開24度？小心5大「夏日壞習慣」害你耳鳴。近日戶外高溫，不少人一進到低溫的冷氣房，便覺得耳朵耳鳴便嚴重。營養師陳珮淳在臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」表示，這常跟溫差太大、缺水、壓力、睡不好與營養失衡有關。

夏天最容易讓耳朵抗議的 5 個壞習慣

室內外溫差大、冷氣溫度過低：像是「外面38度，冷氣開24度」；溫差太大，身體調節循環負荷重，容易讓耳朵悶悶、頭昏昏。建議冷氣維持 26～28 度，避免直吹頭部與後頸。

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流汗很多，水卻喝很少：水分不足時，身體容易疲勞緊繃，耳鳴感也可能更明顯。應當少量多次喝水，多吃深綠色蔬菜、香蕉補充礦物質。

冰飲冰品當水喝：整天靠冰品降溫，血管劇烈收縮放鬆，身體被冷熱刺激反而更忙。建議可以喝涼水，但不要空腹猛灌冰飲或用手搖飲取代水。

熬夜追劇吹冷氣：睡不好、壓力大，神經系統容易變得敏感，晚上越安靜嗡嗡聲越明顯。建議補充 B群、鎂、優質蛋白質，維持能量代謝與神經肌肉正常功能。

重口味消暑飲食：鹹酥雞、麻辣鍋連發，容易讓身體水分與礦物質平衡更混亂。 建議少一點高鈉、高糖、油炸，多一點蔬菜、蛋白質與好油脂。

夏日耳朵保養：6 大基礎營養重點

夏天耳朵容易嗡嗡叫，不一定只是耳朵的問題，很多時候是身體正在經歷「熱、乾、累、緊繃」的狀態。內耳結構很細緻，需要穩定的水分、循環、神經營養與抗氧化保護。

水分：先把身體「補足水分」。夏天流汗多，若水分不足易出現頭悶、疲勞。夏天常見的「熱衰竭」，很多時候就是因為大量出汗，導致體內的水分和鹽分過度流失造成的。

推薦食物： 白開水、番茄、黃瓜、冬瓜湯。

礦物質：補回流汗帶走的「身體電力」。流汗會帶走電解質。長時間待在高溫下或大量流汗時，適度喝點低糖電解質飲品，能幫忙補回汗水流失的鹽分。礦物質就像身體的「電路穩定器」，缺乏時身體更容易疲勞緊繃。

推薦食物：深綠色蔬菜、奇異果、香蕉、豆腐、南瓜子。

B群：幫助身體不要一直「低電量硬撐」。B群是能量代謝的「轉換小幫手」。其中，「維生素 B12」與神經系統健康密切相關，研究指出，B12 對於維持中樞神經系統的發展與保護外殼「髓鞘」的功能非常關鍵。

推薦食物：蛋、魚、肉、乳製品、燕麥、糙米。

鎂：神經與肌肉的「放鬆按鈕」。耳朵嗡嗡叫時，身體常伴隨肩頸緊繃。鎂參與人體超過 300 種酵素反應，包含蛋白質合成、肌肉與神經功能，就像神經和肌肉的「放鬆按鈕」。

推薦食物：堅果、黑芝麻、毛豆。提醒：若有腎臟疾病，補充前請先諮詢醫師。

好油脂：幫身體維持清爽循環。夏天要避開炸物，把油脂換成 Omega-3 脂肪酸。建議直接從深海魚類或高品質補充品來攝取 EPA 與 DHA，是幫身體補充這類好油最實際、高效的方式。

推薦食物：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、酪梨。

抗氧化蔬果＋大蒜：減少夏日負擔。高溫、熬夜與壓力會增加身體氧化負擔，想「降火氣」要把彩虹蔬果吃進來。

維生素C、E：芭樂、柑橘、花椰菜、堅果。

大蒜入菜：大蒜含有天然含硫化合物，用「食物型」方式加入料理，如蒜拌青菜、蒜香魚，是日常循環健康與清爽代謝的好幫手。

營養師陳珮淳建議可嘗試夏日清爽料理。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

夏日清爽料理推薦

蒜香番茄豆腐沙拉：豆腐補蛋白質，番茄補抗氧化營養。適合悶熱沒胃口的人。

鮭魚酪梨蔬菜碗：鮭魚提供 Omega-3，酪梨補好油。適合外食族與熬夜族。

奇異果堅果優格杯：奇異果補維生素 C，堅果補鎂。適合下午嘴饞想吃甜的人。

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