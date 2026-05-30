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健康網》半夜抽筋可能是缺鎂 營養師：6族群多補鎂
〔健康頻道／綜合報導〕營養師張馨方在臉書粉專「ViVi營養生活話」表示，很多人經歷下列的狀況：明明身體很累，躺在床上卻還是緊繃到不行；或是明明沒運動，半夜卻常被抽筋痛醒。這可能不是你太累，而是身體的「天然放鬆劑」鎂（Magnesium）不足的警訊。表示，作為參與身體超過300種生化反應的重要礦物質，鎂負責：
穩定神經：讓你情緒平穩不焦慮。
放鬆肌肉：緩解緊繃、遠離抽筋。
調節睡眠：提升入睡效率與深層睡眠。
平衡血糖：協助能量正常代謝。
誰需要補鎂
張馨方表示，根據統計，多數人其實處於「亞健康」的攝取不足狀態。看看以下6大缺鎂高風險族群，你中了幾項？
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誰最容易缺鎂？張馨方表示，下列族群要多加注意。
壓力山大的「緊繃族」：壓力會加速鎂的流失。這是一個惡性循環，越焦慮越耗鎂，越缺鎂就越難放鬆，導致肩頸僵硬、情緒易怒等狀況。
睡不好的「淺眠族」：鎂不足會影響退黑激素運作，讓你神經難以關機，出現入睡困難或半夜易醒的情況。
飲食精緻的「外食族」：如果你常吃白飯、白麵條或加工食品，鎂含量在精製過程中早已流失殆盡，加上手搖飲的糖分也會干擾鎂吸收。
咖啡、茶、酒的「成癮族」：咖啡因與酒精具有利尿作用，會增加尿鎂排出，喝越多，流失的速度就越快。
血糖不穩或慢性病患：特別是第二型糖尿病或長期腸胃吸收不良的朋友，身體對鎂的利用率較低，更需要額外關注。
吸收力下降的「銀髮族」：隨年齡增長，腸道吸收率下降，加上排出增加，年長者更容易陷入「隱性飢餓」。
同時張馨方提醒身體缺鎂的5大求救訊號：經常性疲倦，休息也補不回來；莫名抽筋、肌肉小跳動（如眼皮跳）；焦慮、情緒起伏大；睡眠品質差、多夢；心悸或胸口緊繃感。
補鎂這樣吃
比起直接吞保健品，建議先從日常餐盤開始調整：
深綠色蔬菜：菠菜、地瓜葉（葉綠素的核心就是鎂）。
堅果種子：杏仁、腰果、南瓜子。
全穀類：糙米、燕麥、蕎麥。
豆類製品：黃豆、毛豆。
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