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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

香港回收2款礦泉水 食藥署：台灣無輸入紀錄、赴港旅遊需注意

2026/05/30 10:46

食藥署指出，香港回收的竹2款瓶裝礦泉水未輸台，但提醒民眾赴港旅遊，應避免購買及飲用問題批次產品。（資料照）

食藥署指出，香港回收的竹2款瓶裝礦泉水未輸台，但提醒民眾赴港旅遊，應避免購買及飲用問題批次產品。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕香港食物環境衛生署食物安全中心昨（29）日公布，2款瓶裝礦泉水樣本檢出微量腸道鏈球菌，已要求業者停售及下架回收。衛福部食品藥物管理署表示，經查相關回收產品未曾申請輸入台灣食品查驗紀錄，評估屬「綠燈」案件，目前國內未受影響，提醒民眾赴港旅遊，應避免購買及飲用問題批次產品。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷指出，香港食安中心5月28日發布食品回收警訊，涉及產品為英國瑪莎百貨（Marks & Spencer）旗下「Still Scottish Mountain Water」750毫升瓶裝水，以及韓國樂天旗下「ICIS Natural Mineral Water 8.0」2公升瓶裝水。香港當局在例行食品監測中發現，2項產品於250毫升樣本內均檢出1個腸道鏈球菌菌落形成單位（CFU），因此要求停售及回收。

根據香港食安中心說明，瓶裝天然礦泉水依當地「食品微生物含量指引」不得檢出腸道鏈球菌。雖然此次檢出的數量相當低，且其他檢驗項目包括大腸桿菌、大腸菌群、可產生孢子的還原亞硫酸鹽厭氧菌及銅綠假單胞菌均未檢出，但基於審慎原則，仍要求受影響批次產品下架回收。

食藥署表示，經查上述2款產品截至5月28日止均未有食品輸入查驗紀錄，因此評估為綠燈案件，目前未發現流入台灣市場情形。食藥署也已掌握相關資訊，並持續關注後續發展。

香港食安中心指出，腸道鏈球菌普遍存在於人類及動物腸道中，一般而言對健康成人造成的風險較低，但部分菌株可能導致免疫力較弱者發生感染。若飲用受影響產品後出現噁心、嘔吐、腹瀉或發燒等症狀，應盡速就醫。

食藥署提醒，民眾若赴香港旅遊，應避免購買及飲用問題批次產品。若自國外攜帶或郵寄食品回台，雖符合一定金額及重量條件可免申請食品輸入查驗，但若超過免驗範圍或供販售用途，仍須依法辦理輸入查驗，以確保食品安全。

食藥署也呼籲食品業者，如有輸入或販售類似產品，應主動向原廠或供應商確認產品是否涉及回收批次，必要時暫停販售並配合下架回收，以維護消費者權益及食品衛生安全。

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