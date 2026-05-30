68歲破PB！黃志芳靠2個AI開菜單 助101登高賽成績大躍進

外貿協會董事長黃志芳，有空就到健身房報到，體力、肌力比不少年輕人還要好。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕AI科技練體能很有效！68歲的外貿協會董事長黃志芳，今年挑戰台北101垂直馬拉松，以24分01秒完賽，較去（2025）年大幅進步；他笑稱，這回不再靠「土法煉鋼」，而是把ChatGPT、Gemini當成專屬AI健身教練，從訓練、休息到飲食全面調整，透過AI科技跑出歷年最佳成績，也讓他直呼：「AI真的可以對抗生物演進法則」。

替台灣對外拚經濟、跑全球市場，體力絕對不能少。外貿協會董事長黃志芳以身作則，只要人待在國內有時間，「我幾乎每天都來健身房報到。」年紀已經68歲的黃志芳，在記者面前直接示範標準的10下引體向上，絲毫看不出他有任何吃力的跡象。

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五月初剛落幕的台北101垂直馬拉松競賽，貿協以企業名義參賽，就籌組兩隊，一開放報名是直接秒殺，堪比熱門球賽、演唱會般一票難求。貿協會內運動風氣盛行，與黃志芳平時就把握時間、鼓勵同仁運動有關。

兩年前貿協辦公室重新翻修，將健身房也升級，且逐步引進更多元的重量訓練器材，黃志芳透露，他也在兩年前養成有空就下樓運動的好習慣。

已跑了三屆台北101登高賽的黃志芳，今年登高賽雖因101內部整建而少三層樓，但換算時間後，黃志芳仍破往年紀錄，完賽秒數從25分56秒，提升到24分01秒。他不吝分享，自己對抗生物演進的法則，就是運用AI科技。黃志芳透露，過去備賽是土法煉鋼方法，「就是一直練、拼命爬樓梯」，但今年改成跟ChatGPT、Gemini深度討論課表與飲食策略，兩套AI建議方向一致，尤其都強調「休息比苦練更重要」。

他說，AI特別提醒，賽前一週不要再狂操，甚至「不要碰樓梯」，比賽前兩天更要徹底休息；如果周六早上比賽，周四晚上就得開始重視睡眠。飲食方面，也不是只有補蛋白質，最後一週反而要增加碳水化合物攝取。黃志芳笑說，這完全顛覆原本的想法。

至於日常訓練，他也經常利用上下班前的空檔，爬國貿大樓1至34樓，作為耐力基礎。登高賽會有膝蓋磨損迷思，黃志芳表示，他的健康觀點，其實是要適度使用與訓練促進軟骨代謝，長者不必因年齡過度避免使用。

黃志芳也分享AI傳授的比賽技巧，101登高賽最好分三段跑，「前段慢、中段穩、最後再衝刺」，並透過運動手錶控制心率不超過170。他笑說，今年最大失誤就是「穩過頭」，最後忘了全力衝刺。由於101登高賽限定70歲以下才能參加，只剩兩次挑戰機會，他已經先訂下新目標，希望靠AI繼續優化訓練，正式衝進24分鐘內。

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