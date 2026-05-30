自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》熱愛籃球小心「翻船」醫給球友4招安全更熱血

2026/05/30 16:21

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，打球不只靠手感，更靠核心肌群。示意圖。（圖取自freepik）

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，打球不只靠手感，更靠核心肌群。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我只是跳起來搶個球，落地怎麼腳踝就『翻船』了？」新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元在臉書粉專「重返球場就看我 東元骨科 張耀元醫師 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」表示，不論是青少年或大人，打籃球時最害怕腳踝受傷。籃球是高強度變向、頻繁跳躍的運動，對關節衝擊極大。 除了常見的扭傷，最怕前十字韌帶或阿基里斯腱受傷，那真的會讓運動生涯大打折扣！

張耀元幫球友們整理 4 個重點。

核心與平衡是關鍵：打球不只靠手感，更靠核心肌群！強大的核心能穩定落地姿勢，搭配平衡訓練，能有效降低膝蓋與足踝的受傷機率。

科技裝置助攻預防：現在有很多智慧鞋墊或穿戴式感測器，能監測你的跳躍次數與著地力道。在身體過度疲勞、受傷風險升高前，數據會先提醒你該休息了。

精準診斷不走冤枉路：受傷後別只是推拿！除了X光，現在常用高解析度超音波即時檢查韌帶與軟組織。診斷精準，治療才有效。

PRP 療法加速修復：針對慢性肌腱炎或韌帶撕裂，PRP（高濃度血小板）是熱門選擇。利用自身生長因子促進修復，能縮短康復時間，幫你更快重返賽場！

張耀元表示，熱血打球的前提是「跑得動、跳得起、不痛」。 如果你的關節反覆腫脹、蹲跳無力，別硬撐，找時間評估一下，才能打得更久、更安心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中