健康網》熱愛籃球小心「翻船」醫給球友4招安全更熱血

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元表示，打球不只靠手感，更靠核心肌群。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「我只是跳起來搶個球，落地怎麼腳踝就『翻船』了？」新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元在臉書粉專「重返球場就看我 東元骨科 張耀元醫師 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」表示，不論是青少年或大人，打籃球時最害怕腳踝受傷。籃球是高強度變向、頻繁跳躍的運動，對關節衝擊極大。 除了常見的扭傷，最怕前十字韌帶或阿基里斯腱受傷，那真的會讓運動生涯大打折扣！

張耀元幫球友們整理 4 個重點。

核心與平衡是關鍵：打球不只靠手感，更靠核心肌群！強大的核心能穩定落地姿勢，搭配平衡訓練，能有效降低膝蓋與足踝的受傷機率。

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科技裝置助攻預防：現在有很多智慧鞋墊或穿戴式感測器，能監測你的跳躍次數與著地力道。在身體過度疲勞、受傷風險升高前，數據會先提醒你該休息了。

精準診斷不走冤枉路：受傷後別只是推拿！除了X光，現在常用高解析度超音波即時檢查韌帶與軟組織。診斷精準，治療才有效。

PRP 療法加速修復：針對慢性肌腱炎或韌帶撕裂，PRP（高濃度血小板）是熱門選擇。利用自身生長因子促進修復，能縮短康復時間，幫你更快重返賽場！

張耀元表示，熱血打球的前提是「跑得動、跳得起、不痛」。 如果你的關節反覆腫脹、蹲跳無力，別硬撐，找時間評估一下，才能打得更久、更安心。

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