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健康網》白髮亂拔恐禿頭 醫3招對付白髮

2026/05/30 11:31

皮膚科醫師柯博桓說明，拔白髮可能讓你連頭髮都長不出來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

皮膚科醫師柯博桓說明，拔白髮可能讓你連頭髮都長不出來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕很多積極管理毛髮的人，多少聽過「拔白頭髮一根，會長三根。」以及有些人知道白髮不能拔，「但又不敢染，怕傷頭皮、掉頭髮。」皮膚科醫師柯博桓在臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」說明，拔一根長三根是錯的！拔白髮可能讓你頭髮長不出來。

柯博桓強調，雖然一個毛囊口通常長出一根頭髮，但頭髮是以毛囊株單位成群生長的（一個株單位約 1-4 根）。拔掉白髮並不會讓旁邊的毛囊多長出幾根，反而可能讓整個毛幹受損。

拔白髮真的會傷毛囊。柯博桓表示，反覆拔同一個位置，毛囊會經歷：

初期：發炎紅腫 → 還能救。

中期：逐步萎縮 → 需要治療。

後期：形成疤痕 → 只能靠植髮補救。

白髮不能拔，那該怎麼處理？柯博桓建議：

剪掉：最安全，完全不傷毛囊。

染髮：比拔髮好，但要選對方式。

接受它：最自然，零負擔。

柯博桓強調，染髮比拔髮好，但傳統染髮也有風險。傳統染劑透過化學藥劑打開毛鱗片、強制上色，長期下來： 髮質變乾燥、易斷 ；頭皮紅腫、刺痛、發癢 ；可能影響毛囊健康。

柯博桓強調，如果需要染髮，建議選擇：不含阿摩尼亞、PPD等刺激成分；不破壞髮絲結構的溫和上色方式且避免染劑接觸到頭皮；漸進式上色，而非一次性高濃度染色。

怎麼判斷毛囊還有沒有救？柯博桓表示，若頭皮是這樣，這樣還有機會：該區域還有部分毛髮；頭皮摸得到毛孔觸感；禿髮時間不超過一年。反之，柯博桓表示，這樣可能已經壞死：頭皮完全光滑、沒有毛孔；超過半年完全沒長頭髮；曾經發炎化膿，癒合後就不長了。

下列狀況該就醫：反覆拔髮導致某區域禿一塊；拔髮處頭皮摸起來光滑無毛孔；超過半年沒有長出新髮；有拔毛癖，想了解未來治療選項。最後柯博桓提醒，毛囊一旦壞死就無法再生，能救的時間有限。 越早評估，治療選項越多。

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