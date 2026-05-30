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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》腰痛是「肌肉痠」還是「結石」醫3招判別

2026/05/30 13:17

不少人腰痛時，總會以為是結石造成。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少人腰痛時，總會以為是結石造成。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋在Thread「江佩璋醫師｜泌尿專科」表示，工作了一整天，覺得腰部一陣痠痛，「糟糕！該不會是上次那顆結石又在鬧脾氣了吧？」還是只是單純的久坐造成的肌肉拉傷？

江佩璋表示，腰部的疼痛範圍重疊很大，但「肌肉痠痛」與「內臟腎痛」的表現其實截然不同。普通的腰痠多半是姿勢不良引起，通常「按壓會痛、姿勢改變會緩解」。而腎結石或腎臟發炎引起的痛，是深層的悶痛或劇痛，這種痛通常「按壓不到、且換什麼姿勢都沒效」。

江佩璋表示，如果疼痛還伴隨著「向下放射」到鼠蹊部，或是尿尿顏色改變，那9成以上就是腎臟或輸尿管的問題了。江佩璋建議：

1. 做簡單測試：站直身體，手握拳輕輕敲擊後腰，若產生明顯劇烈的「深層痛」，請就醫。

2. 觀察伴隨症狀：有沒有發燒、血尿、頻尿？這些是腎痛的標配。

3. 檢視姿勢影響：如果躺下就不痛、翻身才痛，通常只是肌肉問題。

「肌肉痛會隨著動作改變，腎臟痛則是揮之不去的深層抗議。」你最近有覺得腰痠嗎？是按了會痛，還是深層的悶悶痛呢？有疑慮，還是建議就醫檢查。

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