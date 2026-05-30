健康網》天天吃超商「1物」補蛋白 醫揭反害水腫、皮膚差真相

皮膚科醫師吳仁欽指出，即時食品中可能含有合法添加物，若天天當主食攝取，再好的保養品恐怕也難以彌補飲食帶來的影響；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人為了補充蛋白質，選擇方便取得的超商雞胸肉，認為這樣吃很健康。皮膚科醫師吳仁欽說明，超商雞胸肉滑溜彈牙的口感，其實是加工技術的結果。其中所含磷酸鹽吸收後導致血磷升高，身體會從骨骼調動鈣質來平衡，鈣磷比例長期失衡，皮膚修復力會逐漸下降，恐會導致乾燥、敏感、暗沉；至於高鈉更會造成成組織水分滯留，以致眼周浮腫、氣色變差。提醒若天天大量食用，仍須留意加工方式與成分標示。

吳仁欽於臉書粉專發文分享，門診曾遇到1名患者自認很注重健康，天天吃超商雞胸肉補蛋白質，但卻眼袋浮腫、皮膚暗沉。他指出，超商雞胸肉滑溜彈牙的口感，其實與加工技術有關，包括：磷酸鹽強制鎖水、真空滾揉破壞筋膜以及修飾澱粉注射保水液，才會讓雞胸肉歷經冷鏈運輸後仍能維持水嫩。

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皮膚科醫師吳仁欽說明，超商雞胸肉滑溜彈牙的口感，其實是加工技術的結果。其中所含磷酸鹽吸收後，恐會導致乾燥、敏感、暗沉；示意圖。（圖取自freepik）

吳仁欽指出，這些雖然都是合法添加物，但若長期大量攝取，對於身體仍有影響。以皮膚科角度來看，磷酸鹽吸收後會使血磷升高，身體會啟動副甲狀腺素，從骨骼調動鈣質來平衡。鈣離子與角質細胞分化、皮膚屏障修復有關，若鈣磷比例長期失衡，皮膚修復能力可能逐漸下降，乾燥、敏感、暗沉都可能與此有關。

至於高鈉的影響則更直接。吳仁欽指出，部分產品單包鈉含量已逼近單餐建議上限800毫克，容易造成組織水分滯留，隔天早上可能出現眼周浮腫、氣色變差。不過，產品包裝上通常看不到「磷酸鹽」三個字，因為它藏在INS 451、品質改良劑、焦磷酸鈉這些名稱被後，提醒值得留意。

吳仁欽強調，超商雞胸肉偶爾吃當然沒問題，但若把它當作每日主食，再好的保養品恐怕也難以彌補飲食帶來的影響。提醒想要擁有好膚質，應從餐桌飲食開始照護。

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