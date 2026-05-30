健康網》男性小弟弟健康全看懂：這些狀況1天內就醫

高達2成的男性經常受「小弟弟」困擾：包皮紅腫、癢，甚至有異味。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕高達2成的男性經常受「小弟弟」困擾：包皮紅腫、癢，甚至有異味；不少人以為自己得性病。輝達泌尿科院長張英傑在臉書粉專「穩紮穩打 輝達泌尿科院長 張英傑醫師 台中彰化南投 攝護腺包皮槍性功能障礙推薦」表示，包皮發炎不等於性病！

包皮發炎的7大原因

衛生不良：這點最常見。包皮垢積聚成細菌溫床，加上清潔不足或是過度清潔，以及洗完沒擦乾，潮濕易感染。

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細菌感染：大腸桿菌、鏈球菌、葡萄球菌感染，造成黃綠色膿性分泌物，以及惡臭，可能合併尿道炎。

真菌感染（念珠菌）出現：白色奶酪狀分泌物發生較多的搔癢感，與少量疼痛感（與細菌不同）。通常是糖尿病友，以及用抗生素後易發生。

病毒感染：染上HPV（菜花）、HSV（疱疹）時可能有水泡或潰瘍。

性傳染病：若是因為淋病、披衣菌、梅毒、滴蟲，需要伴侶同步治療。

過敏反應：例如接觸乳膠保險套、香皂、潤滑劑，停止接觸後逐漸改善。

結構問題：包皮過長、包莖造成清潔困難，易反覆發作。

張英傑提出10大症狀警訊：

● 紅腫（最明顯，可能發熱）。

● 疼痛灼熱感（觸碰、排尿時）。

● 搔癢（真菌感染特別癢）。

● 異常分泌物（白色、黃綠色、惡臭）。

● 包皮垢過度積聚。

● 排尿疼痛（灼熱感、尿流分叉）。

● 射精疼痛（影響性功能）。

● 皮膚變化（白色、鱗屑、潰瘍）。

● 包皮回縮困難（原本可以，現在卻不能）。

● 腹股溝淋巴結腫（感染擴散徵兆）。

張英傑表示，以下這些情況需在24小時內就醫：包皮嵌頓（回縮後卡住，龜頭變紫）；完全無法排尿 ；高燒38.5度；劇烈疼痛無法緩解 ；龜頭變紫黑色。下列則是3天內儘快就醫：紅腫持續惡化、 血尿或血性分泌物 、 異常惡臭分泌物 、 排尿或射精劇痛、 腹股溝淋巴結腫大。

同時張英傑提醒，日常清潔很簡單：每天溫水沖洗1次、輕柔回縮包皮清洗龜頭、沖洗乾淨後完全乾燥、只用清水或無香料產品。

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