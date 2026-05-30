健康網》醫：人的「老態」 從身體支撐開始

新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元提醒，能維持年輕的運動，是關節能負荷、身體能恢復，且持之以恆。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik））



〔健康頻道／綜合報導〕45歲台語歌手孫淑媚日前出席公開活動，被大家稱讚凍齡，想知道她做了什麼，才能完全看不出已經40多歲。新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元在臉書粉專「重返球場就看我 東元骨科 張耀元醫師 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」表示，很多人以為變老是皺紋先開始。但張耀元認為，從骨科角度來看，老化其實是從「身體撐不起來」開始的。

張耀元表示，很多人好奇「為什麼有些人看起來就是比較少年？」張耀元建議觀察這三個細節：

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●站姿是不是夠挺？

●肩頸有沒有厚重的疲憊感？

●走路的步伐是不是輕盈有神？

有些人的年輕感，不一定在於五官改變了多少，而在於「肌肉狀態」維持得極好。當過了 40 歲肌肉量下滑，體態就會背叛你。

門診很常看到這種「視覺初老」：明明年紀還輕，卻因為久坐、缺乏運動，出現圓肩、駝背、脖子前傾。這時候就算臉保養得再好，骨架塌了，整個人看起來就是一臉疲憊。

要怎麼像她一樣維持輕盈感？規律運動就是幫自己穿上「天然的塑身衣」。肌肉夠力，姿勢自然挺，體態一好視覺年齡立刻減 10 歲；動作靈活不拖泥帶水，散發的活力是化妝品畫不出來的。

張耀元提醒，運動不是越激烈越有效；真正能維持年輕的運動，關鍵在於關節能負荷、身體能恢復，且能持之以恆。最後想說一句溫柔但重要的小叮嚀：身體不是成績單，不需要短時間內證明什麼。真正的年輕，是你的肌肉還有力、骨架還撐得住。

歌手孫淑媚被大家稱讚凍齡，想知道她做了什麼。（記者李惠洲攝）

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