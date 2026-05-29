健康網》夜尿3次 安眠成奢侈！網紅醫：問題不只攝護腺

不少男性飽受「夜尿」困擾，每晚常被尿意驚醒，甚至要尿個3次以上，難以好好休息。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不少男性飽受「夜尿」困擾，每晚常被尿意驚醒，甚至要尿個3次以上，難以好好休息。在美國執業的泌尿科網紅醫師蕾娜（Rena Malik）在擁有289萬訂閱的頻道表示，夜尿不只是老化的自然現象，很可能有4大主因。該影片獲得2.6萬次點閱。

蕾娜說明導致夜尿的四大主因有：

夜間製造過多尿液：人體原本有一套內建系統來處理這個問題：在夜間，抗利尿激素（ADH, antidiuretic hormone）會激增，促使腎臟保留水分。當你因為睡眠品質差、壓力大、輪班工作或過動症（ADHD）而打亂生理時鐘時，抗利尿激素就不會像平常那樣激增。你的腎臟就會像在下午一樣，在半夜持續製造尿液。

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另外，睡眠不足會引發體內的交感神經系統過度活躍，也就是俗稱的「戰或逃」反應。交感神經系統的過度活躍，與良性攝護腺肥大（BPH）男性的排尿症狀惡化有顯著關聯。它甚至能預測攝護腺的大小，因為它會增加肌肉張力，使攝護腺周邊及膀胱開口的平滑肌緊縮，讓膀胱更難完全排空。

此外，如果你因為長時間久坐或久站，導致白天雙腿水腫，或是患有心臟、靜脈疾病，血液會積聚在下半身。當你躺下時，水分會開始回流到血管中，腎臟便開始過濾它，最終產生大量尿液把你富含尿意地喚醒。

其他醫療狀況如糖尿病、心臟病，或是在傍晚服用某些藥物（特別是利尿劑），也會讓你在夜間製造更多尿液。

攝護腺肥大：當攝護腺肥大時，會阻礙膀胱排空。這意味著你的膀胱會更快被填滿。此外，膀胱為了對抗這種阻塞，可能會變得過度活躍，導致你即使在尿量不多時也會產生強烈的尿意。這時大腦和膀胱的協調功能就失調了。

膀胱過動症：有些男性的膀胱就是單純過度活躍，與攝護腺完全無關。這在患有脊髓損傷或其他神經系統疾病的男性中很常見。膀胱在不該收縮的時候產生收縮，帶給你「非去不可」的急迫感，甚至在半夜將你吵醒。

睡眠呼吸中止症：這屬於最常被忽視的原因。蕾娜表示，「阻塞性睡眠呼吸中止症」是一種非常常見的睡眠障礙，喉部肌肉放鬆並物理性地阻塞了氣道，導致你在夜間反覆停止並重新開始呼吸。

每次你停止呼吸，血氧濃度的下降都會對心臟造成壓力。心臟的應對方式是釋放一種稱為心房利鈉肽的激素；它會命令你的腎臟排出鈉和水。簡單來說，它讓你製造更多尿液。睡眠呼吸中止症導致睡眠中斷，而睡眠中斷會損害原本在夜間維持低尿量的激素系統，進而讓你醒來更多次，進一步破壞睡眠。

如果你會打呼、伴侶注意到你半夜停止呼吸，或者你總是醒來時感到精疲力竭，請向醫生諮詢進行睡眠檢測。

蕾娜提出現在就能開始做的調整。

控制飲水時間：睡前2到3小時停止飲用液體。許多患者白天因為工作不喝水，回家口渴就在睡前猛灌，夜間自然頻繁起床。如果睡前需要服藥，儘量提早時間，或者在晚上真的很渴時只喝一小口水。

注意睡前的飲食：某些飲食會刺激膀胱，引發尿意。最常見的刺激物是咖啡因和酒精，傍晚應盡量避免。對某些人而言，柑橘類水果與果汁、人工甘味劑（代糖）、番茄製品，甚至氣泡水也可能是刺激源。你可以逐一嘗試戒除幾天，觀察是否有改善。

管理腿部水腫：如果白天有水腫問題，可在傍晚躺下並將雙腿抬高至高於心臟水平處 30 分鐘；白天可考慮穿著彈性襪（彈性壓縮襪）。若正在服用利尿劑，請與醫生討論改在下午服用，讓水分在白天排出，而非在睡眠時。

雙重排尿法：尿完後，等待30秒，然後再試著尿一次。原本坐著的人可以站起來走一走再坐下；原本站著的人可以走動一下，或者下次嘗試坐著尿。這能幫助更徹底地排空膀胱。

定時排尿與膀胱訓練：當尿意來襲時，通常會呈直線飆升，許多人會立刻衝向廁所。如果你能試著轉移注意力、稍作等待，那股急迫感其實會消退，接著你就能從容地走向廁所。另外要建立規律：有些患者白天一整天不尿，晚上回家每30分鐘尿一次。

不要憋尿太久，白天應該每2到3小時排尿一次，目標是夜間只起來一次或完全不起來。如果你原本每小時都想尿，可以試著先設定每整點去一次，若提早有尿意，利用分散注意力技巧延緩，成功適應3天後，再將間隔延長到 1 小時 15 分、1 小時 30 分，循序漸進。

改善代謝健康：胰島素阻抗、肥胖與未妥善控制的糖尿病皆可能惡化排尿症狀（增加發炎、促進水分滯留、高血糖對膀胱與攝護腺的直接影響）。如果體重超標，請致力於減重、加入運動、減少加工食品和糖分的攝取。

進行睡眠呼吸中止症篩檢：如前所述，現今居家睡眠檢測已非常普及且便利，治療睡眠呼吸中止症對改善夜尿極為有效。

藥物或手術治療：若調整生活習慣成效有限，就必須就醫並且用藥；細節須自行與醫師諮詢。

蕾娜總結，現在針對攝護腺肥大有多樣化的治療選擇（包含手術與微創手術）。「你不需要默默忍受半夜一直起來尿尿這件事，無論是透過生活型態的改變，或是到診所尋求醫學協助，都有非常多的方式可以改善。」

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