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健康網》不只少油少糖 日本長壽秘密藏在這：每天吃一次就夠

2026/05/30 06:26

食農專家韋恩表示，日本學者研究發現，富含多胺的食物，有機會延緩細胞老化速度，也是日本長壽飲食關鍵；示意圖。（圖取自photoAC）

食農專家韋恩表示，日本學者研究發現，富含多胺的食物，有機會延緩細胞老化速度，也是日本長壽飲食關鍵；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕談到日本長壽飲食，許多人可能只會想到常吃魚。食農專家韋恩表示，東京慈惠會醫科大學前校長松藤千弥長年研究日本細胞老化機制，發現存在於所有細胞內的多胺，隨著年齡增長，濃度會逐漸下降，認為可能與細胞老化有關，也是日本長壽的飲食關鍵。建議日常飲食可透過補充富含多胺的食物，如大豆、菇類、貝類、內臟類、成熟起司等，不必刻意安排攝取，只要每天其中一餐加入一道高多胺食材，就有機會延緩細胞老化速度。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文表示，松藤千弥長年研究日本長壽數據背後的飲 食原因，最終將關鍵鎖定在一種大多數人從未聽過的物質：多胺（Polyamine）。這種物質存在於所有細胞內，參與細胞分裂與蛋白質合成。從出生開始，體內多胺濃度就隨著年齡下降，松藤千弥認為，這是細胞老化的起點之一。

高濃度多胺食物怎麼吃

韋恩表示，松藤千弥指出，日本與地中海地區同屬全球公認的長壽族群，飲食結構截然不同，但多胺攝取量偏高這一點高度一致。除菇類、豆類、蔬菜、水果與堅果、內臟類、貝類等食物富含多胺外、研究也發現，以下幾個多胺高濃度食材的特色：

●青椒在未成熟的綠色階段，多胺含量反而高於成熟的紅色階段，植物在結果初期需要大量多胺支援細胞分裂。

●烤肉串選雞肝、雞心、砂囊，多胺攝取量比選一般肌肉部位高效得多。

●熟成起司，如布利、戈根佐拉等藍紋起司，多胺濃度非常高。

●蜆、蛤蜊整隻吃連同內臟，比切片魚肉有效。

只須一餐攝取就足夠

韋恩表示，食物中攝入的多胺，在小腸幾乎全數被吸收，輸送至全身細胞利用。由於體內持續消耗，日常補充相當重要，但這不意味著每餐都要嚴格執行高多胺飲食。對此，松藤千弥提出一個簡單可行的目標：一天之中，只要某一餐加入一道高多胺食材就足夠。

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