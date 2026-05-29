健康網》王光慈罹重度憂鬱 常見4大類症狀

關於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會今聲明，已於今日委由律師向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴。王光慈母親寫公開信給前總統馬英九，指控女兒遭受職場霸凌，將進行舉報。（王光慈提供）

〔健康頻道／綜合報導〕馬英九基金會在今（29）日宣布向蕭旭岑、王光慈涉嫌背信、侵占等案件，向台灣士林地方檢察署提出刑事告訴。然王光慈母親則發表公開信，指出王光慈從2024年4月起，便患有憂鬱症；同時不少狀況使她的憂鬱症急遽惡化為重度憂鬱症，甚至2度尋短。

據報導，王光慈母親表示，王光慈在工作期間曾遭到不友善地對待，且被逐出基金會，使得她的病情急速惡化，甚至曾尋短；雖馬英九基金會否認此說法，但王光慈母親指控，診斷證明書寫「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，馬英九的部屬居然發聲明，反控王光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，「到底還有沒有人性？」最後表示她將向北市勞動局舉報職場霸凌，尋求司法救濟。

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關於蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，馬英九基金會今聲明，已於今日委由律師向台灣士林地方檢察署提起刑事告訴。王光慈的母親寫公開信給前總統馬英九，指控女兒遭受職場霸凌，將進行舉報。（王光慈提供）

三軍總醫院衛教網站指出，醫學界至今尚未研究出憂鬱症的主要成因，但已發現了很多相關的因素，例如：生物及社會因素扮演相當重要的角色。

從生物因素的角度來看：憂鬱與腦內神經細胞間傳遞訊息的化學物質（稱為神經傳導物質）失衡有關，而神經傳導物質的失衡不僅造成情緒低落，也可能出現身體症狀的改變，如失眠、食慾不振、身體無力感或酸痛等。

從外在或社會因素的角度來看，某些生活的困境，如失去所愛的人、離婚、工作上的壓力或一連串的失望，都可能造成憂鬱症。所以，憂鬱症並不僅是單純的心理作用，也不是想開了就好，它是一種生理疾病，就如同高血壓、糖尿病一樣需要治療。

憂鬱症常見的症狀可分為四大類：

●情緒：悲傷、不快樂、煩躁易怒、焦慮、空虛。

●生理症狀：食慾不振或食慾增加、體重減輕、失眠或睡眠過多、疲勞、無力、頭痛、背痛、胃部不適、消化不良或失去性慾。

●行為：動作變慢、嚴重時僵呆、但有時出現激躁行為、甚或自殺行為、不重視外表、對壓力難以應付、對家人及朋友較不關心或對以前熱衷的活動失去興趣。

●思想：無價值感、無助感、罪惡感、絕望、自責、記憶力減退、注意力無法集中、難以做決定、有自殺或死亡意念或缺乏自信。

一次憂鬱症發作，若不治療，會持續6至13個月，所以接受自己罹患憂鬱症的事實是很重要的，它是可以治療的疾病，通常需要結合藥物服用。憂鬱症改善後，醫師會建議繼續服用藥物及門診追蹤一段時間。

一般而言，三個月內停藥很容易造成復發，建議至少治療半年，等到憂鬱症情況穩定後，醫師再與病患討論是否逐漸減量或停藥。如果兩年半內憂鬱症再發作或症狀太嚴重，醫生會建議病患長時間持續的藥物治療，以預防憂鬱症的反覆發生。

一般而言，憂鬱症與腦中正腎上腺素或血清素不足有關，大部分抗憂鬱藥物的作用是使正腎上腺素或血清素在腦中的含量增加，以改善憂鬱及身體症狀。剛開始服用的第一週可能效果不大，在服用足夠治療劑量約二至三週後症狀才會逐漸改善，因此需耐心地遵照醫師指示服藥，不可自行停藥或調整藥量。

經由仔細的觀察，通常都可以經由患者的症狀表現來判斷是不是可能有憂鬱症。一旦懷疑有此可能性，就需要尋求專業的診斷與治療。

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