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新北18歲以下近視率近9成 議員：媒合驗光師公會協助偏鄉驗光

2026/05/29 15:06

劉美芳建議，離島金門與新竹、嘉義偏鄉都有媒合驗光師公會進入社區提供初步檢查服務，成效良好，新北市應聯繫相關單位跟進。（記者黃子暘攝）

劉美芳建議，離島金門與新竹、嘉義偏鄉都有媒合驗光師公會進入社區提供初步檢查服務，成效良好，新北市應聯繫相關單位跟進。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕現代學童普遍近視，新北市議員劉美芳今（29）日在市政總質詢中表示，新北市18歲以下學子約有87.2%近視，換算10人中就有9人近視，比例不低，但偏鄉如萬里、石碇、雙溪區都沒有眼科診所或驗光所，要求市府3個月內提出「第二次視力篩檢分流試辦計劃」，也可媒合驗光師公會協助到偏鄉社區服務。市長侯友宜、衛生局長陳潤秋回應，市府有3台視力巡迴車可入校服務，衛生局、教育局會根據議員建議評估。

劉美芳說，新北學童近視率不低，在學校檢查視力異常後，要去眼科診所就診、交回條給學校，但部分偏鄉眼科診所、驗光所數量都是0，資源不足，就連新北市行政中心的板橋區都僅有25家眼科診所，要在1、2個月內消化1771個學生的視力檢查，其他地區形同為視力保健沙漠，要求市府擬具「第二次視力篩檢分流試辦計劃」。

此外，劉美芳建議，離島金門與新竹、嘉義偏鄉都有媒合驗光師公會進入社區提供初步檢查服務，成效良好，新北市應聯繫相關單位跟進。

侯友宜、陳潤秋回應，市府規劃視力巡迴車可入校服務，一共有3台，主要希望學童在校初步檢查到視力異常後，可以優先去看眼科，目前巡迴車量能足夠，衛生局、教育局會根據議員建議評估。

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