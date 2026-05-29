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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》午睡不是越久越補 超過30分鐘血壓恐飆升 專家揭3地雷

2026/05/29 16:12

營養師張馨方指出，不少人中午想小睡一下，結果一睡就是1、2小時，反而影響血壓上升、造成心血管負擔；情境照。（圖取自freepik）

營養師張馨方指出，不少人中午想小睡一下，結果一睡就是1、2小時，反而影響血壓上升、造成心血管負擔；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕午睡不是越久越補眠，睡太久反而可能讓下午更累。營養師張馨方指出，不少人中午想小睡一下，結果一睡就是1、2小時，醒來後，下午反而頭昏腦脹、沒精神、注意力變差，甚至晚上更難入睡，問題可能不是沒睡飽，而是午睡睡太久。建議除應掌握最佳睡眠時間10-20分鐘外，也應避免3地雷，以免睡眠品質更混亂。

睡太久心血管負擔增

張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文指出，很多人午睡想補眠，卻發現醒來後下午更累，原因不是睡不夠，而是睡錯方式。研究發現 午睡超過30分鐘，可能和血壓上升、心血管負擔增加有關。這是因為睡太久，大腦容易進入深層睡眠，此時突然被叫醒，就會出現「睡眠慣性」。簡單說就是人醒了，但腦袋還沒開機。

午睡3地雷恐傷身

張馨方進一步指出，真正比較理想的午睡時間，大約是10-20分鐘，短暫休息剛剛好，可有效恢復精神，又不會陷入深層睡眠。除掌握適當睡眠時間外，她也提醒，應避免以下3地雷，恐會導致睡眠品質更混亂；包括：

吃飽立刻睡：容易影響消化，讓身體更不舒服。

長時間趴睡：壓迫頸肩、眼睛，醒來更痠痛。

下午太晚補眠：容易影響生理時鐘，晚上更難入睡。

張馨方提醒，如果白天常累到必須靠補眠硬撐，別忽略可能是晚上睡不好、壓力大，或者鎂、鈣、維生素B群攝取不足所致。須注意有時候缺的可能不是午睡 ，而是真正高品質的睡眠。

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