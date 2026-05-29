彰化秀傳醫院神經內科醫師黃文謙建議，有出現眼瞼下垂、複視，應到院檢查是否有肌無力情況。（彰化秀傳醫院提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕現年59歲的施姓男子，多年前因為發現自己怪怪的，不只眼瞼下垂，還出現雙眼複視的情況；就診才發現自己是「重症肌無力」，原本已獲得控制，但今年病情反覆惡化，一度還要插管。所幸最後經由彰化秀傳醫院的搶救，終於獲得重生，也在今天（29日）出院。

彰化秀傳醫院神經內科醫師黃文謙表示，重症肌無力是一種自體免疫疾病，因免疫系統錯誤攻擊神經與肌肉之間的傳導，導致肌肉無力。以施姓患者來說，在確定是「重症肌無力」後曾經接受胸腺瘤切除與多種藥物治療，也讓病情獲得肯定。

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但施姓男子今年病情出現反覆惡化，多次進出加護病房。醫療團隊用高劑量類固醇、血漿置換術及免疫球蛋白等治療，病情仍不穩定，還出現呼吸衰竭插管，考量病情可能變化很快，醫療團隊為了與時間賽跑，評估後決定採用新的治療方式。

因此，施姓患者接受新型長效型C5補體抑制劑，可減少免疫系統持續攻擊神經肌肉接合處，避免體內「補體系統」過度活化，由於這項健保尚未給付，院方為降低患者醫療負擔，協助免費補助白蛋白等治療資源，同時希望能夠未來健保可以將重症肌無力治療生物製劑納入給付。

彰化秀傳醫院今天準備蛋糕，歡慶施姓患者出院，施男感謝秀傳醫療團隊以外，也同步謝謝來自新光醫院副院長葉建宏、教授陳威宏提供的跨院協助，讓自己終於可以健康出院。

施姓患者（圖左三）重症肌無力患者惡化插管，搶救獲得重生，彰化秀傳醫院準備蛋糕歡慶出院。（彰化秀傳醫院提供）

施姓患者（圖前排左四）重症肌無力患者惡化插管，搶救獲得重生，彰化秀傳醫院準備蛋糕歡慶出院。（彰化秀傳醫院提供）

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