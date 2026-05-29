電子煙持有將納管 民團：形成拒用文化比罰多少更重要

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，支持衛福部將修法將「持有、沒入、銷毀」機制完整納入管理。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕近期依托咪酯（「喪屍煙彈」）毒駕事件頻傳，衛福部宣布將修正「菸害防制法」，針對持有電子煙及相關載具者增訂罰則，未來除可沒入外，並將比照使用行為處新台幣2000元至1萬元罰鍰。對此，國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，支持衛福部補上法規漏洞，重點不在罰多少錢，而是透過罰則讓青少年清楚知道「持有電子煙是不對的」，進一步建立拒用文化。

王瀚陽指出，「菸害防制法」於2023年修法後已全面禁止電子煙，但許多年輕人至今仍不清楚電子煙屬違法產品，甚至因此接觸電子煙後，進一步使用含依托咪酯等新興毒品的煙彈。他認為，過去法規最大的缺口在於未將「持有、沒入、銷毀」機制完整納入管理，導致電子煙雖被禁止，卻讓不少青少年誤以為持有並無問題。

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他表示，若未同步建立持有罰則及沒入銷毀制度，年輕人很容易產生「禁止歸禁止，但拿著也沒關係」的想法。如今衛福部提出修法方向，讓持有電子煙也須負擔行政責任，將有助於讓青少年理解電子煙並非合法產品，而是法律明文禁止的違禁品。

王瀚陽強調，支持修法並非因為要大量開罰，而是希望透過罰則發揮教育作用。他認為，只要讓社會建立起明確的是非觀念，讓孩子知道什麼是對的、什麼是不對的，比單純宣導更有效。尤其在社群媒體與網路行銷盛行的環境下，電子煙業者透過各種包裝與行銷手法接觸年輕族群，政府若僅靠宣導，效果有限。

他也以校園現場為例指出，過去曾有教師查獲學生持有電子煙載具，但因法規未明確規範持有行為，老師往往只能暫時沒收，後續處理空間有限。有些學生甚至熟悉法規內容，認為持有載具並不違法，讓校園管理面臨困難。

王瀚陽表示，未來若修法完成，學校查獲電子煙載具後，可依法交由地方衛生局處理，進行沒入與銷毀，不再讓載具持續流通。他認為，這不僅能提升校園管理效能，也能降低電子煙及喪屍煙彈滲透校園的風險。

衛福部長石崇良昨日坦言，「菸害防制法」確實存在漏洞，過去僅針對使用電子煙者開罰，未規範持有行為。修正草案目前已送行政院審查，未來持有電子煙、組合元件及載具者，除可依法沒入外，也將處2000元至1萬元罰鍰，並同步強化網路販售及廣告管理機制。

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