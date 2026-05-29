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加味菸禁令挨批遲未上路 國健署：檢驗機制建置中、盼今年公告

2026/05/29 12:18

國健署表示，由於加味菸管理涉及檢驗方法建立、後市場監測及執法機制建置，目前正持續發展相關檢驗量能及配套措施，並已兩度辦理預告、蒐集逾1.3萬則意見。（資料照）

國健署表示，由於加味菸管理涉及檢驗方法建立、後市場監測及執法機制建置，目前正持續發展相關檢驗量能及配套措施，並已兩度辦理預告、蒐集逾1.3萬則意見。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕5月31日世界無菸日前夕，多個家長及反菸團體呼籲政府盡速公告禁止加味菸品，質疑「菸害防制法」修法後，相關管理措施遲未上路。對此，國民健康署今（29）日表示，由於加味菸管理涉及檢驗方法建立、後市場監測及執法機制建置，預計於今年完成相關配套辦法後辦理公告，後續如有進一步進度，將適時對外說明。

國健署指出，添加風味後的菸品容易誘導兒童及青少年接觸與成癮，世界衛生組織（WHO）近年也持續提醒各國重視相關健康風險。因此，國健署依「菸害防制法」第10條「菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物」規定，持續規劃加味菸管理措施。

國健署表示，為研議相關管理方式，除參酌WHO建議外，也參考美國、加拿大及歐盟等國際管制經驗，並於2023年3月及2024年8月兩度辦理預告，累計蒐集超過1.3萬則意見，相關內容均已納入檢視及整體評估。

針對外界關切加味菸禁令進度，國健署說明，未來管理措施除需有法規依據，也須建立相對應的檢驗及執法機制，才能作為市場監測與查核依據。因此，目前除積極建置檢測方法及檢驗量能外，也持續蒐集各國檢測經驗，希望與國際作法接軌。

國健署指出，相關工作除涉及檢驗技術建立，也包括配套措施及執行機制規劃，以利未來管理及執法有所依循。目前各項準備工作持續推動中，將視配套辦法進度於2026年辦理公告，並適時向外界說明相關進展。

由國教行動聯盟、台灣共善促進協會、全國家長會長聯盟、台灣全國媽媽護家護兒聯盟、董氏基金會及台灣醫界菸害防制聯盟組成的「台灣拒菸聯盟」指出，WHO已連續3年將加味菸品列為重點議題，揭露菸商透過水果、薄荷等風味添加物吸引年輕族群接觸菸品。今年世界無菸日更以「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品產業手法」為主題，並推出「別被加味菸品騙了」宣導影片，呼籲各國盡速禁止加味菸品。

全國拒菸聯盟呼籲，照顧下一代健康，應從禁止加味菸品做起。（記者羅碧攝）

全國拒菸聯盟呼籲，照顧下一代健康，應從禁止加味菸品做起。（記者羅碧攝）

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