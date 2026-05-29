中風長者用錯輪椅骨折 慎選輔具避免二次傷害

南投醫院建議中風等行動不便長者，應慎選輪椅等輔具。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投81歲張先生，半年前因中風導致左側偏癱、行動不便，日常生活仰賴太太照顧，日前使用向朋友借來的輪椅轉位至床上時，不慎被輪椅靠腳絆倒，造成腿部骨折，南投醫院復健科評估發現，張先生使用的輪椅不僅尺寸不合，功能也未能符合其身體狀況，進而增加跌倒風險，呼籲民眾中風後一定要慎選輔具，避免二次傷害。

南投醫院表示，目前民眾申請輔具主要有兩大管道。首先是持有身心障礙證明者可申請身障輔具補助，原則上每人每兩年補助4項，且同一項目於使用年限內不得重複申請。其次，符合長照資格者，可申請長照輔具補助，現行補助額度為每3年最高4萬元。

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南投醫院復健科職能治療師何政峰說明，除了上述補助，衛福部推動的「長期照顧十年計畫3.0」，自今年7月1日起，新增智慧科技輔具租賃項目，補助額度提高至每3年6萬元，讓民眾有更多元的選擇。

何政峰表示，輔具申請須經專業評估，目前各縣市均設有輔具資源中心，民眾可主動諮詢並申請服務。以張先生為例，若選用具可掀式扶手與靠腳設計的輪椅，可提升轉位便利性並降低跌倒風險；若長時間乘坐，則可選擇具仰躺或空中傾倒功能的輪椅，以減少身體壓力與不適。

南投醫院復健科周建文主任提醒，市面上輔具種類繁多，功能與價格差異大，選擇時應以個案當前身體狀況為優先考量，並可選擇具調整功能的輔具，以因應不同復健階段的需求，避免因不合適的輔具導致二次傷害。

可掀式扶手與靠腳設計的輪椅，可提升轉位便利性並降低跌倒風險。（南投醫院提供）

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