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健康 > 抗老養生 > 運動復健

聲音沙啞有救！過度使用致聲帶萎縮 注射玻尿酸講話不再沙啞吃力

2026/05/29 10:08

女老師因長期講課，導致聲帶萎縮，出現沙啞聲和氣音，講話費力。（阮綜合醫院提供）

女老師因長期講課，導致聲帶萎縮，出現沙啞聲和氣音，講話費力。（阮綜合醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕51歲趙姓女老師因長期講課導致聲帶萎縮，近一年來聲音沙啞、說話費力還帶氣音，學生上課像鴨子聽雷，試了各種潤喉方式不見改善；53歲張先生則是機械維修廠班長，由於廠區噪音吵雜，常常要扯嗓門講話或吼喊，近半年聲音沙啞、粗糙，甚至連喝水吃東西也常嗆咳，經診斷為聲帶萎縮並有胃食道逆流，導致聲帶燒灼。

高雄阮綜合醫院耳鼻喉科主任林宏儒表示，聲帶萎縮是指聲帶變薄、彈性退化，造成說話時兩側聲帶無法完全閉合，導致空氣漏出。聲音因此沙啞、有氣音，且說話費力、容易疲倦或斷句短促，嚴重者喝水、吞嚥時會嗆咳，甚至可能引發吸入性肺炎。

造成聲帶萎縮原因很多，林宏儒指出，除了年紀增長退化外，長期說太多話、發聲方式錯誤會導致聲帶過勞、損傷，相反的，長期沒開口說話，也會造成聲帶「廢用性萎縮」。此外，胃食道或咽喉逆流讓胃酸反覆刺激聲帶，導致黏膜受損而萎縮，抽菸喝酒也會造成聲帶發炎、水腫。插管、中風、手術損傷、帕金森氏症，因傷及喉返神經亦會引發聲帶麻痺、萎縮。只要聲音沙啞持續2週以上，建議就醫檢查以確定萎縮程度與原因。

經聲帶注射玻尿酸治療，聲帶變寬厚，講話不再漏音。（阮綜合醫院提供）

經聲帶注射玻尿酸治療，聲帶變寬厚，講話不再漏音。（阮綜合醫院提供）

林宏儒說明，治療聲帶萎縮有「語言治療」訓練呼吸與嗓音發聲技巧；「聲帶注射術」以內視鏡微創方式注射自體脂肪、玻尿酸，增加聲帶厚度並改善閉合功能；若病況嚴重或注射術效果不佳，可使用「甲狀軟骨成型術」，以外科手術方式將聲帶位置內移。

林宏儒醫說，女老師與維修廠班長經接受「聲帶注射玻尿酸」治療及嗓音復健訓練，聲音已有明顯改善，目前聲帶注射手術本身可申請健保給付，但材料多需自費，玻尿酸約1-2萬元，自體脂肪則需負擔抽脂相關醫材與麻醉費用不等。

聲帶注射玻尿酸在門診局部麻醉後進行、恢復快，排斥風險低，注射後禁聲2天，效果維持6個月到1年，適合暫時性聲帶萎縮或無法全身麻醉者。注射自體脂肪為全身麻醉，額外抽取腹部脂肪但有脂肪吸收率的不確定性，術後禁聲1週，無排斥風險，效果可維持數年，適合長期聲帶萎縮者。

林宏儒提醒，平時保養聲道應避免長時間講話，以及大聲說話、尖叫或常以氣音發聲的悄悄話；注意咳嗽或清喉嚨時也勿太過用力。多次少量喝溫開水、少抽菸喝酒、少吃油膩與刺激性食物，以及睡前3小時不進食，可以降低胃酸逆流對聲帶的刺激。

耳鼻喉科主治醫師林宏儒建議聲音沙啞持續2週以上，就應就醫檢查。（阮綜合醫院提供）

耳鼻喉科主治醫師林宏儒建議聲音沙啞持續2週以上，就應就醫檢查。（阮綜合醫院提供）

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