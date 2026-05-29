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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

婦幼RSV疫苗自費好貴！花蓮縣6月起補助7千元溯及今年1月

2026/05/29 10:14

花蓮縣下個月起補助孕婦及嬰幼兒打RSV疫苗，最高補助7680元。（衛生局提供）

花蓮縣下個月起補助孕婦及嬰幼兒打RSV疫苗，最高補助7680元。（衛生局提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕RSV病毒疫苗目前健保沒給付，自費項目費用高昂，台北市政府預計7月試辦給中低收及低收入孕婦及幼兒免費施打一劑，花蓮縣政府昨天宣布，6月1日起正式啟動「RSV疫苗雙軌補助」，孕婦接種疫苗、嬰兒施打長效型單株抗體，皆提供最高7680元的補助，可依狀況擇一申請。

嬰幼兒感染呼吸道融合病毒，有惡化重症風險，但是目前疫苗登記價格在7000到8000元左右。

本身是小兒科醫師的花蓮縣衛生局長朱家祥說，呼吸道融合病毒（RSV）是造成嬰幼兒嚴重下呼吸道感染的主要病原之一，孕婦接種疫苗，可將抗體直接傳遞給胎兒，讓寶寶一出生就自帶保護力。

他說，研究指出，針對出生滿90天的新生兒，預防重症及住院的疫苗效力高達81.8%；出生超過120天，效力仍有73.9%。打疫苗不僅是保護孩子，更是減輕全家人的照護壓力。

花蓮縣衛生局表示，雙軌補助提供「孕婦」與「嬰兒」雙軌補助方案，民眾可依自身情況「擇一申請」，孕婦RSV疫苗

建議懷孕28至36週孕婦接種，孕婦本人或配偶只要設籍花蓮縣、現職工作地花蓮縣即可申請，每胎補助1劑孕婦RSV疫苗費用7680元。

方案二的嬰兒長效型RSV單株抗體，出生6個月（含）內且設籍花蓮縣嬰兒，且母親於孕期內未曾接種縣府補助之RSV疫苗，最高補助 7680元，超出部分由民眾自行負擔。

花蓮縣衛生局指出，申請接種先與花蓮合約醫療院所預約，備妥本人或配偶的身分證正反面影本、或工作證影本；嬰兒接種長效型RSV單株抗體，需攜帶健保卡、嬰兒戶籍謄本或戶口名簿影本，以利現場確認身分。

縣府指出，如果補助政策實施前，孕婦和嬰幼兒已經在今年1月到5月已經自費施打，仍然可以準備疫苗接種明細收據、身分證和嬰幼兒手冊等相關資料、帳戶，前往花蓮縣衛生局疾病管制科申請補助。

衛生局提醒，疫苗接種後約需2週才能產生完整保護力，呼籲符合資格者儘早安排施打，詳洽花蓮縣衛生局疫苗專線03-8237905洽詢。

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