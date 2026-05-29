健康網》醫：孩子上學前就哭鬧 恐是「拒學行為」

孩子若哭鬧拒絕上學，家長可能以為他在鬧脾氣，但他可能正在經歷「拒學行為」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕精神科專科醫師譚詠康在臉書粉專「譚詠康, Tam Win Hong, M.D.」表示，每天早上一到上學時間，孩子就肚子痛、頭痛、哭鬧，甚至完全拒絕離開家。家長可能以為他在鬧脾氣，但他可能正在經歷「拒學行為」。

譚詠康強調，拒學跟逃學完全不同。拒學的孩子沒有品行問題，面對上學時會出現強烈的情緒不安，家長知道也反對。逃學的孩子通常瞞著家長，常伴隨反社會行為。兩者的成因和處理方式截然不同。

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譚詠康提醒，拒學影響約 1% 的中小學學童。嚴重且持續的拒學會危害社交、情緒和學業發展，頻繁缺課對畢業率、成年後收入、健康和預期壽命都有長期負面影響。

譚詠康說明，焦慮和憂鬱是最常見的原因，研究發現拒學與憂鬱症和分離焦慮症顯著相關。混合型拒學者中，88.2% 患有精神疾病。

危險因素來自多方面。個人因素包括慢性疾病、焦慮特質、學習需求多樣化。家庭因素包括父母憂鬱或焦慮、教養不一致。學校因素包括霸凌、缺乏安全感。社會因素包括經濟劣勢、交通不便。近期研究還發現，過度觀看短影音可能透過注意力不集中和學校焦慮間接影響拒學行為。

譚詠康提醒，拒學的孩子常用肚子痛、頭痛、噁心等身體症狀表達。醫師需要先排除身體疾病，再進行多方協作的評估。

至於幫助孩子走回正軌，譚詠康表示，認知行為治療是第一線選擇。CBT 包含對孩子的焦慮管理訓練、對家長的行為管理訓練，以及與學校人員的合作諮詢。青少年版 CBT 採模組化設計，可根據個案需求靈活調整。SSRI 是較常用的藥物，但建議先用 CBT，根據反應再考慮加上藥物。

如果你的孩子長期抗拒上學，請尋求專業評估。拒學是孩子在用行動求助。

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