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持有電子煙比照吸食開罰 國健署擬修「菸防法」

2026/05/28 19:48

衛福部國民健康署長沈靜芬指出，「持有」電子煙擬比照使用行為，處新臺幣2000元至1萬元罰鍰。（記者林志怡攝）

衛福部國民健康署長沈靜芬指出，「持有」電子煙擬比照使用行為，處新臺幣2000元至1萬元罰鍰。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期毒駕頻傳，其中多起肇事者曾吸食俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品「依托咪酯」，且此類毒品常被製成電子煙煙彈，吸引年輕人使用。衛福部國民健康署長沈靜芬說，現行「菸害防制法」對持有類菸品及其組合元件缺乏罰則，衛福部已將相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議。

沈靜芬指出，「菸害防制法」已明定全面禁止電子煙（類菸品），加熱菸則須經健康風險評估審查通過後，始得依法製造或販售，但雖現行法規對「使用」電子煙行為訂有處罰規定，違者可處新臺幣2000元至1萬元罰鍰；但現行法制對於「持有」電子煙尚無明確罰則。

為補足現行制度不足，沈靜芬表示，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，修正草案規劃未來除可依法沒入外，亦將比照使用行為，處新臺幣2000元至1萬元罰鍰，以強化管理效能。相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議。

沈靜芬說，這次修法同步強化網際網路平台管理及責任，於修正草案中增訂，網際網路業者應建立菸害防制違法資訊風險管控與自律管理機制，並善盡善良管理人注意義務，不得以平台為開放式內容或自然生成資訊為由規避管理責任；相關管理機制亦須提供主管機關備查。

此外，沈靜芬表示，國健署目前已主動監測網路違規資訊，一旦發現網際網路違法有刊登、販售或廣告電子煙情形，將通知平台業者立即下架；修法後亦將增訂主管機關得於必要時採取「限制瀏覽」或「移除違法資訊」等措施，以即時降低違規資訊擴散及民眾接觸風險。

至於外界關切網路平台業者違規刊登、廣告電子煙之罰則是否提高，沈靜芬說，目前修正草案係新增業者管理義務及風險管控規範，相關罰鍰維持現行新臺幣40萬元至200萬元規定。

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