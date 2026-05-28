照護員每日幫植物人翻身數十次 獲贈電動設備解除勞力負荷

懸吊式電動移位設備，提供安養院照護員省力的搬動臥床患者，讓照護升級。（創世基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕重症臥床、植物人等在照護時需要經常翻身位移，每日高達數十次，對照顧者帶來沉重勞力負荷，創世基金會今（28日）獲企業捐贈，取得10套「懸吊式電動移位設備」，解除日常負重勞累，成為照顧植物人強大助力。

創世基金會表示， 在安養院裡，植物人日常的翻身、上下床、復健、洗澡和社區融合，都仰賴照護人員的雙手，平均每天移位數十次，1年全台累計高達29萬次負重勞動。少子化與大缺工衝擊各產業，一線醫護影響更甚，為提高護理人員留任意願，吸引年輕世代加入照護行列，自去年陸續於全台安養院寢室增設「懸吊式電動移位設備」。

請繼續往下閱讀...

長期關注植物人需求的禾繕基金會董事長毛卉瑜與天麗生技執行長王宗易也攜手挹注善款300萬元，協助創世安養院建置10套懸吊設備，今也帶領200多名義工團隊，於創世10處服務據點同步展開守護行動，並實際參訪懸吊設備操作，大讚該設備讓創世安養院照護升級，成為照顧植物人強大助力。

創世表示，目前全台安養院，包含興建中的花蓮和嘉義新院，有逾200間寢室，但目前只完成110間裝設懸吊設備，距離達到「零抬舉照護」還有一段距離，毛卉瑜和王宗易紛紛表示，希望透過拋磚引玉的方式，號召更多企業一起來響應，盼凝聚社會力量守護植物人。

禾繕基金會與天麗生技參訪創世院內懸吊設備操作。（創世基金會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法