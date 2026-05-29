健康網》運動後腰痛恐是「結石」 醫：這些症狀不可忍

夏天運動完突然腰痛，很多人以為只是運動傷害。但泌尿科門診裡，很可能不是肌肉拉傷，而是泌尿道結石發作。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季通常相當炎熱，維尚泌尿科醫師白彞維在臉書粉專「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」表示，夏天運動完突然腰痛，很多人以為只是運動傷害。但泌尿科門診裡，很可能不是肌肉拉傷，而是泌尿道結石發作。

白彞維表示，天氣熱、流汗多、水喝不夠，尿液就會變濃。尿裡面的鈣、草酸、尿酸濃度一高，結晶就比較容易形成。如果原本就有小結石，運動後、脫水後，它可能就開始移動，然後痛到你懷疑人生。

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怎麼分辨是拉傷還是結石？可以先抓一個大方向：拉傷通常是「動了更痛」，例如彎腰、轉身、按壓某個點會痛；休息之後會慢慢緩解。尿液顏色通常正常，也比較不會伴隨噁心、嘔吐或血尿。

但結石痛不太一樣：它常常是突然來的，而且是一陣一陣的絞痛，你會很難找到舒服姿勢；坐也不是、躺也不是、站著也不對。有些人痛會從腰部往下腹、鼠蹊部跑，還可能出現噁心、想吐、冒冷汗，甚至尿色變茶色、粉紅色，或看到血尿。

白彞維解析容易分辨的體感：拉傷是「動了更痛」；結石是「怎麼動都痛」。如果只是一般痠痛，可以先休息觀察。但如果出現下面這些狀況，就不要再忍耐：

●血尿、尿色變茶色或粉紅色。

●發燒、畏寒、噁心嘔吐。

●痛超過 30 分鐘還沒有緩解。

●痛到坐立難安、冒冷汗。

●尿量變少或排尿困難。

尤其是腰痛合併發燒或尿量變少，要小心結石卡住又合併感染這種情況發生！

那夏天運動族要怎麼預防？白彞維表示，運動前、中、後都要分段補水，不要等到口渴才喝。口渴通常代表身體已經開始缺水了。也可以看尿色提醒自己。如果尿色很深黃，通常就是水不夠。比較理想的狀態是淡黃色。

另外，手搖飲、汽水、果汁不要當成是例行補水。你以為補的是水，但身體可能只是收到一大包糖。如果本來就有尿酸高、結石病史，夏天更要注意。

最後健身族也要留意，高蛋白不是不能吃；但如果水喝太少、飲食又重鹹，對某些結石體質真的不太友善，記得先和醫師或營養師討論。如果曾經結石發作，或反覆出現腰痛、血尿，就不只是「多喝水」可以輕輕帶過的處置。建議進一步評估結石成分、尿酸、腎功能、尿液酸鹼值。

白彞維總結，「夏天運動後腰痛，不一定只是拉傷。如果那個痛不像一般痠痛，又合併血尿、噁心、冒冷汗或排尿不適，請把泌尿道結石列入可能原因。」

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