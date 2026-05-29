健康網》太陽眼鏡不是顏色深就護眼 醫警：少1關鍵恐釀白內障

高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，紫外線會直接穿透眼球前房，使水晶體蛋白質氧化、變性，增加白內障風險。想保護眼睛，選購太陽眼鏡不能只看顏色深淺；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕白內障不是老了才需要擔心，長期紫外線曝曬，也可能讓水晶體提早受損、混濁。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻提醒，紫外線尤其是UV-B，會直接穿透眼球前房，使水晶體蛋白質氧化、變性，時間一久恐增加白內障風險。想保護眼睛，提醒選購太陽眼鏡不能只看顏色深淺，關鍵是要有UV400認證，才能有效阻隔紫外線。

粘靖旻於臉書粉專發文指出，紫外線會直接氧化水晶體蛋白質，尤其是UV-B，會直接穿透眼球前房，讓水晶體內的蛋白質發生氧化反應，久而久之蛋白質開始變性、凝固，水晶體就從透明慢慢變得混濁，也是白內障的元凶之一。

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粘靖旻進一步表示，研究顯示，長時間在戶外工作或活動者，如農民、漁民、工地人員、運動員等族群風險，白內障發生年齡比一般人早了將近10年。這是因為紫外線強度在高海拔、水面、雪地、沙灘反射環境都會增強，尤其上午10點到下午2點UV-B強度達到全天最高峰，須特別當心。

白內障提早預防是關鍵

粘靖旻指出，很多人以為白內障是60、70歲才會遇到的問題，但臨床上40幾歲出現水晶體混濁的案例越來越多， 而且一旦水晶體蛋白質氧化受損，目前沒有任何眼藥水或營養補充品能讓它逆轉，只能開刀置換人工水晶體。因此，預防永遠比治療更重要。

太陽眼鏡這樣挑才正確

至於太陽眼鏡怎麼挑？粘靖旻表示，除了一定要前往合格眼鏡行選購，不要在路邊攤購買來路不明的太陽眼鏡之外，也必須掌握以下4個關鍵：



●認明UV400標示：市面上很多太陽眼鏡只是顏色深，但根本沒有阻隔紫外線的作用，提醒一定要挑選有UV400認證的鏡片，代表能阻隔波長400奈米以下的UVA與UVB，這才是真正保護水晶體與黃斑部的標準。提醒鏡片顏色深淺與防紫外線能力完全無關，千萬不要被外觀蒙騙。

●鏡片要夠大具包覆性：紫外線不只從正面來，側面、上方的散射光一樣傷眼。建議選擇大框或包覆式設計的太陽眼鏡，讓眼周肌膚與眼球都得到全方位遮蔽。特別是戶外運動族群，更要選運動型包覆款，減少側邊漏光的問題。

●偏光鏡片加分不等於防UV：偏光鏡片（Polarized）可有效過濾水面、路面的刺眼反射光，對開車族、釣魚族、登山族非常實用，可以大幅降低眩光疲勞。但須特別注意，偏光不等於防紫外線，兩者不同功能。選購時，應確認同時具備UV400＋偏光，才是雙重保護。

此外，粘靖旻提醒，兒童跟青少年更要戴太陽眼鏡，因為兒童的水晶體比成人更透明，對紫外線的過濾能力更弱。也就是說，同樣的UV曝曬量，打進兒童眼睛的傷害更大。家長帶孩子出門時，一定要幫他們戴上合格的兒童太陽眼鏡，從小養成防曬保護眼睛的習慣，才是真正的長遠投資。

粘靖旻強調，守護眼睛不是老了才要做的事，從今天開始出門戴上一副好的太陽眼鏡，就是對水晶體最划算的保險。

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