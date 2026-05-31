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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》營養師談成分標示 「吃下去的東西要知道是什麼」

2026/05/31 07:26

營養師黃雅鈺建議，在購買食品前，先檢查成分標示。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

營養師黃雅鈺建議，在購買食品前，先檢查成分標示。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大家知道自己吃了什麼嗎？營養師黃雅鈺建議，在購買食品前，可以先檢查成分標示。

黃雅鈺在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，自己在門診常常提醒個案，「只要吃進嘴巴裡的東西都要知道是什麼，不然怎麼可以安心呢？」

黃雅鈺表示，「原型食物」是指天生長出來就是這樣的食物。例如：新鮮蔬果、米類及各式魚、肉、蛋類等。所以要看這些食材從哪裡產、是否有相關檢驗，確認吃進口的安全性。內容包含食品廠商、產地跟生產相關資訊，甚至可以知道生產者是誰（產銷履歷及溯源農產品）；以及相關檢驗（例如：蔬果農藥殘留、穀類及堅果黃麴毒素檢驗、水產動物重金屬檢驗等）。

接著黃雅鈺表示，第二種「各式加工食品」則是經各種加工過程包裝後的食品。例如：初階加工的鮮奶等乳品、豆腐等豆製品等；還有加工程度更為複雜的食品（餅乾等休閒食品、罐頭、泡麵等）。

除了跟原型食物一樣，需要知道食品製作相關資訊外；「食品營養標示」更需要仔細看。最簡單的就是先看成分：成分需要越簡單越好；成分都是你可以看懂的最好。「如果有各種看不懂的化學成分，表示成分越複雜。」

黃雅鈺總結，原型食物都是優於食品。相對簡單加工的食品，也優於多次加工的食品選購食物時，還是花幾分鐘看一下。

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