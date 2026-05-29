健康網》日本大腸癌全球排第5！ 少吃肉也避不掉 醫揭3隱形殺手

食農專家韋恩表示，日本人肉類攝取量比美國少一半，大腸癌發生率卻高居全球第5名，日本醫師認為，3大風險因子比肉類攝取量更重要；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大腸癌的發生，經常被認為與肉吃太多相關，但日本實際情況卻顛覆這個認知。食農專家韋恩表示，日本人肉類攝取量比美國少一半，但大腸癌發生率卻仍高居全球第5名。他指出，日本內科醫師奥田昌子認為，久坐、飲酒、加工肉品是比肉吃太多更直接、更被低估的大腸癌風險因子。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」及網頁發文指出，日本大腸癌的死亡率曲線，從1960年代起一路攀升，近年在多項數據上甚至超越歐美，儘管日本人的肉類攝取量連美國的一半都不到。2020年的數據顯示，日本人均年度肉類攝取量遠低於美國，也低於多數歐洲國家，但在大腸癌發生率的國際比較中，日本排名全球第五，比肉類攝取量遠高於日本的中國，發生率還高出將近兩倍。

請繼續往下閱讀...

大腸癌3大風險因子

對此，韋恩提及，奥田昌子在2026年的著作中整理現有研究，指出3個比肉類攝取量更直接、更被低估的大癌風險因子：

●久坐辦公：澳洲研究顯示，從事辦公桌工作10年的人，大腸癌發生率是從未久坐者的2倍。站姿工作為主的人，發生率比坐姿工作者低70%以上。日本大腸癌開始攀升的1960年代，正是辦公室人口增加、私家車開始普及時期。

●飲酒：日本男性每天飲酒兩合以上（約360ml），大腸癌發生率是不飲酒者的2倍，同時吸菸則達3倍。飲酒的影響對日本人來說，比歐美人更嚴重，這與遺傳上酒精代謝能力普遍較弱有關。

●加工肉品：香腸、培根、火腿被IARC列為「具有致癌性」，紅肉則被列為「可能具有致癌性」。脂質的膽汁酸代謝路徑，不因植物性或動物性來源不同而有差異。

奥田昌子指出，如果日本男性從不飲酒、不吸菸，估算應可預防將近一半的大腸癌案例。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法