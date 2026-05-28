健康網》關節卡卡不只姿勢問題！ 醫點名4大護骨食物

骨科醫師蕭又寧提醒，番茄、深綠色蔬菜、白蘿蔔與鮭魚，富含有助護骨與抗發炎營養素，對關節保養有益；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣變化，有些人開始出現關節痠痛、卡卡不順等情況，多數人認為原因可能姿勢不良。然而，骨科醫師蕭又寧提醒，除了姿勢與使用習慣，飲食也會影響關節與骨骼健康，包含了番茄、深綠色蔬菜、白蘿蔔與鮭魚，都含有維生素C、維生素K、Omega-3與鈣質等營養素，有助抗氧化、減少發炎與維持骨骼強度，對關節保養有幫助。

蕭又寧於臉書專頁發文分享，最近天氣開始變化，活動量變多，有些人會發現關節開始痠、卡，甚至偶爾會有不太順的感覺。傳統觀念會以為是運動太多或姿勢不良，實情卻是不只是使用方式，飲食也會影響關節跟骨頭的狀態。

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日常的食物在日常中看起來很普通，對於維持骨骼健康、減少發炎有幫助。蕭又寧歸納以下4大護骨食物，提供民眾參考：

●番茄

含有維生素C、K和番茄紅素，有助於抗氧化與骨骼健康，建議搭配一點油脂烹調，吸收會更好。

●深綠色蔬菜

在菠菜、花椰菜、青江菜中，富含鈣質與維生素K，對骨頭強度和修復都有幫助，這些蔬菜常被忽略，卻是修復骨頭的營養來源。

●白蘿蔔

白蘿蔔含有鈣、鉀與維生素C，除了幫助骨骼，也對整體代謝與循環有幫助，日常很容易攝取。

●鮭魚

它富含Omega-3與維生素D，有助於減少發炎、幫助鈣質吸收，對關節跟骨骼都很重要。

蕭又寧建議，平時三餐應盡量攝取蔬菜，尤其是深綠色蔬菜，同時適量補充魚類與優質蛋白質，並減少加工、高糖與高鹽食物攝取。

蕭又寧總結，當民眾遇到關節不舒服時，往往不是人使用太多，有可能是身體缺少修復的條件，此時，吃對食物即使無法立刻改善，仍具備慢慢累積的長遠效果。

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