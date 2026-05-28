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照護學童口腔健康 高屏10所偏鄉小學獲贈牙科診療設備

2026/05/28 15:05

台南開基玉皇宮慷慨捐款350 萬元，為高屏10所偏鄉小學汰換校內牙科治療椅。（高雄市牙醫師公會提供）

台南開基玉皇宮慷慨捐款350 萬元，為高屏10所偏鄉小學汰換校內牙科治療椅。（高雄市牙醫師公會提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕偏鄉地區兒童看牙醫不若城市兒童便利，為照護學童的牙齒健康，中央健康保險署公私協力台南開基玉皇宮捐贈350萬元，添購10組牙科診療椅以及周邊設備給高雄市及屏東縣10所偏鄉小學，今（28）日由高雄市立醫師公會在內門觀亭國小樂齡共學中心舉辦捐贈儀式。

健保署指出，為持續致力優化偏鄉醫療服務，健保署運用專款經費鼓勵牙醫師人力投入偏鄉巡迴服務，以提升民眾就醫的可近性。2025年高屏地區的牙醫外展服務共前往 124 處巡迴點，提供7000餘診次的醫師駐點服務，服務4.3萬人次。

為照顧偏鄉學童的口腔健康、優化校園牙科診療品質，健保署特別媒合台南開基玉皇宮慷慨捐款350萬元，為高屏10所偏鄉小學用以汰換校內牙科治療椅並充實學校校務基金，為偏鄉學童提供更完善的校園醫療照顧。受贈小學包括高雄市內門區觀亭國小、金竹國小、木柵國小；杉林區上平國小、新庄國小。 屏東縣三地門鄉青葉國小、口社國小、賽嘉國小、地磨兒國小；鹽埔鄉高朗國小。

在捐贈前，健保署已偕同玉皇宮及高屏地區牙醫師公會實地訪視這10所小學。發現學童現行使用的牙科設備多為20年以上的二手治療椅，雖歷經多次維修仍有功能不全的狀況，嚴重影響醫師的診療效

能，期盼透過本次汰換全新治療椅的善舉，凝聚更多公私協力的力量，共同守護社區居民與學童的口腔健康。

高雄市及屏東縣牙醫師公會共獲贈350萬元，為10所偏鄉小學添購新的牙科診療椅。（高雄市牙醫師公會提供）

高雄市及屏東縣牙醫師公會共獲贈350萬元，為10所偏鄉小學添購新的牙科診療椅。（高雄市牙醫師公會提供）

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