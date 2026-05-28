健康網》50歲後最怕不是老 醫警：輕忽「這件事」恐讓失能提早找上門

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，50歲後若出現走路變慢、轉彎不穩、起身頭暈等狀況，都可能是身體提前發出的警訊；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕跌倒不是老年人才需要擔心的事。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，50歲後若出現走路變慢、轉彎不穩、起身頭暈、常要扶著東西才安心或曾經差點跌倒，都可能是身體提前發出的警訊。跌倒真正可怕之處，往往不是當下那一跤，而是後續活動減少、肌肉流失、平衡變差，進一步增加再次跌倒與失能風險。提醒50歲後防跌倒，就是防失能。

黃軒於臉書粉專發文分享，門診1名68歲婦人2個月前在家中滑倒，當時沒有骨折，連明顯瘀青都沒有，但之後開始不敢走路，原本每天出門買菜、散步，後來變成能坐就坐、能不動就不動，婦人表示不是怕痛，而是怕再摔一次。

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黃軒指出，臨床上這種改變有時比骨折更棘手。許多人以為跌倒只是不小心，但醫療現場經常看到的是一連串連鎖反應：一次跌倒後，活動量開始下降，肌肉逐漸流失、平衡力變差，導致再次跌倒風險也隨之上升。有些人甚至在幾個月內從原本能自理生活，變成需要長期照護。

跌倒原因一次看

黃軒表示，造成跌倒的原因很多，包括：膝關節退化、肌肉無力、視力變差，也可能與血壓藥導致站起來頭暈、糖尿病造成周邊神經感覺遲鈍，甚至輕微認知退化有關。此外，日常環境中的小細節也不能忽略，如夜間走道沒有開燈、地毯邊角翹起、浴室磁磚濕滑、拖鞋太鬆等，都可能成為跌倒原因。

此外，黃軒提及，跌倒不只發生在高齡者身上。門診中，50多歲開始出現平衡不穩、走路拖步的人並不少見，尤其是有慢性疾病、長期服藥或久坐少動者，身體變化往往比年齡來得更早。《BMJ 》2026年最新NICE指南也提醒，防跌倒不是只針對80歲以上老人，而是65歲以上所有人，以及50–64歲但有慢性病、步態不穩、曾跌倒或住院風險者，均應注意。

生活防跌5重點

黃軒提醒，家中若有50歲以上成員，建議觀察以下幾個簡單症狀，例如：走路變慢、轉彎不穩、常抓東西才安心、起身時會頭暈或曾經差點跌倒。這些都不是小事，而是身體提前發出的警訊。想要預防跌倒，建議可從生活中開始調整，包括：

●每週進行平衡與阻力訓練。

●浴室加裝止滑墊與扶手。

●夜間走道保持照明。

●檢查眼鏡、鞋子與用藥。

●曾出現跌倒、拖步、頭暈、起身不穩者，應盡早就醫評估。

至於是否應讓長輩少走一點比較安全？黃軒強調，答案通常是相反的。因為「不動，才是最大的風險」。人只要停止使用肌肉，退化就會加速。真正該做的不是限制活動，而是讓活動變得更安全。提醒人會變老，但不一定要讓跌倒成為下半場人生的轉折點；50歲後防跌倒，就是防失能。

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