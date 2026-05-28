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健康 > 護眼顧齒

健康網》手持電扇恐傷眼 網紅醫提醒：別向臉吹

2026/05/28 17:13

手持風扇不正確使用，反而是愈吹愈熱。（資料照，記者陳逸寬攝）

手持風扇不正確使用，反而是愈吹愈熱。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱之時，不少人會拿著手持電風扇行動，而這類產品不僅僅有貌似小型吹風機，拿在手上吹的；甚至有頸掛式。除了電器本身安全問題，以及是否真能降溫以外，對人體的傷害也需要理解。在日本執業的網紅眼科醫師有田玲子，在擁有1.77萬位訂閱之頻道說明「手持電風扇（隨身扇）是否會引發乾眼症」，並分享了相關的原因與改善對策。該影片獲得不少關注。

有田玲子引用「現代角膜保護研究室」（現代の角膜ケア研究室）發布的報告。實驗中，受試者在固定式的隨身電風扇前，讓風吹向面部持續 1 分鐘，接著由醫生檢測其眼睛自覺症狀的變化以及「淚膜破裂時間」（用以評估淚液穩定性）的使用前後變化。研究發現，僅僅吹風 1 分鐘，受試者的眼睛就出現了明顯變化：

其中一個案例，原本角膜無受損且淚液量正常，吹風後角膜出現損傷，淚液量大幅減少且變得極不穩定。另一人原本非常健康，吹風後眼睛表面變得乾燥，角膜呈現裸露狀態。最後一個則是，原本角膜就有輕微受損，吹風後情況更加惡化，淚液變得非常不穩定。研究總結，所有案例在吹風後，淚液的保持時間與穩定性都有明顯下降。

為了在酷暑中能安全使用隨身扇，同時保護眼睛，有田玲子提出3個建議：

不要對著臉吹：盡量將隨身扇朝向頸部以下吹風，避免風直接吹向面部與眼睛。

適度讓眼睛休息：使用電扇時，或是其他任何時間（例如盯著手機時）要定時閉眼休息，並注意保持正確的眨眼習慣。

適量使用眼藥水：點眼藥水來，濕潤眼睛表面。

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